Científicos revelan nuevas pistas sobre el "Planeta Nueve"

Este 2026 volvió a tomar fuerza la teoría sobre la posible existencia de un enorme planeta oculto en los límites del sistema solar.

NASA mantiene teoría del planeta nueve en sistema solar exterior

La versión se viralizó luego de que varios medios retomaran estudios científicos que hablan de un objeto con hasta cinco veces la masa de la Tierra orbitando más allá de Neptuno.

En los últimos días comenzó a circular información sobre el supuesto hallazgo de un nuevo planeta oculto en el Sistema Solar exterior. No obstante, la teoría no proviene de un descubrimiento reciente.

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La información retomada por distintos medios está basada en estudios científicos publicados desde hace varios años, entre ellos una investigación difundida en 2024 por IOP Publishing, del Instituto de Física de Reino Unido. En ese trabajo, los científicos analizaron distintos escenarios sobre la posible existencia de un objeto masivo más allá de Neptuno.

Investigadores analizan anomalías gravitacionales en el Cinturón de Kuiper

El estudio fue elaborado por los astrofísicos Konstantin Batygin, Alessandro Morbidelli, Michael E. Brown y David Nesvorný, investigadores que desde hace años sostienen que existen indicios gravitacionales compatibles con la presencia de un noveno planeta en el sistema solar.

De acuerdo con la NASA, la hipótesis del "Planeta Nueve" comenzó a ganar fuerza en enero de 2016, cuando los astrónomos Konstantin Batygin y Mike Brown, del Instituto Tecnológico de California (Caltech), presentaron una investigación con evidencia indirecta sobre la posible presencia de un planeta gigante más allá de Plutón.

Según las estimaciones científicas, este hipotético planeta tendría características similares a Neptuno, aunque con una masa entre cinco y diez veces mayor que la Tierra.

Los investigadores creen que podría encontrarse en una órbita extremadamente lejana y elíptica alrededor del Sol, a una distancia promedio entre 20 y 30 veces mayor que la de Neptuno. Debido a ello, tardaría entre 10 mil y 20 mil años terrestres en completar una sola vuelta alrededor del Sol.

Sin embargo, hasta ahora, la NASA aclaró que la existencia de este objeto sigue siendo únicamente teórica.

La principal evidencia que utilizan los científicos no son fotografías ni observaciones directas, sino anomalías gravitacionales detectadas en el Cinturón de Kuiper, una región llena de cuerpos helados ubicada más allá de Neptuno.

Astrónomos han observado que algunos planetas enanos y objetos espaciales pequeños presentan órbitas agrupadas y comportamientos inusuales. Para varios investigadores, esto podría explicarse por la influencia gravitacional de un planeta gigante aún no descubierto.

La teoría señala que un cuerpo masivo oculto estaría alterando las trayectorias de estos objetos a través de su gravedad, generando patrones orbitales difíciles de explicar con los planetas conocidos actualmente.