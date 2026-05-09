Cinco ajolotes del altiplano detectados en Área Natural Protegida

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 9 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) dio a conocer la presencia de cinco ajolotes del altiplano dentro de un cuerpo de agua del Área Natural Protegida Lago Tláhuac-Xico.

Conanp avista ajolotes altiplano en Lago Tláhuac-Xico

En un comunicado, la dependencia encabezada por Pedro Álvarez Icaza, explicó que los investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Carlos Omar Becerra Soria y Juan Daniel Aguilar Montes, lograron observar en vida libre a cinco ejemplares de dicho animal, endémico de México y bajo protección especial.

Importancia del avistamiento y acciones de conservación

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De acuerdo con esta Comisión, el registro cobra importancia debido a que la población del ajolote ha bajado durante los últimos años por contaminación de cuerpos de agua, fragmentación o pérdida de su hábitat natural, e introducción de especies exóticas.

"Se continuará coadyuvando con el sector académico para la búsqueda de la especie en otros cuerpos de agua del Área Natural Protegida. La presencia del Ajolote del Altiplano en el Lago Tláhuac-Xico aporta información valiosa sobre la resiliencia de la especie", comentó.

Dicha Área Natural Protegida se localiza en Tláhuac, Ciudad de México, y Valle de Chalco, Estado de México, cuenta con una superficie de 3 mil 545.41 hectáreas y fue declarada como tal el 8 de enero del 2024.

Es uno de los últimos humedales del centro del país, en los cuales se desarrolla la vegetación acuática y subacuática de la Cuenca de México, y brinda diferentes microhábitats usados para alimentación, refugio y reproducción de distintas especies.