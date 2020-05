¿Cómo agregar música a los estados de WhatsApp?

La innovación y la creatividad son algo que caracteriza a los usuarios de redes sociales. Y curiosamente WhatsApp es una de las aplicaciones que más trucos tiene, los cuales no solo puedes disfrutar gracias a apps externas, también puedes descubrirlo explorando la aplicación.

Pues así como mandar mensajes a números que no tienes registrados, ocultar tus confirmaciones de lectura sin tu dejar de ver las de otros usuarios, existe otra alternativa: la música en los estados.

Música y fotos

En caso de que quieras agregar fotos a tus estados musicales, será necesario que descargues la app Audio Status Maker, disponible para Android y iPhone. Con una calificación de 4.8 por parte de los usuarios, esta app es sumamente ligera y te permite personalizar por completo tus estados, pues además de agregar música de tu propia memoria del celular, también permite poner textos personalizados con diversas fuentes, emojis y algunos stickers que la app incluye.

Lo único que debes hacer una vez que ya tengas listo el estado es oprimir el botón compartir, el cual te redirigirá a la app donde desees compartir tu estado musical. Y así de sencillo podrás impactar a los demás con tus estados de WhatsApp personalizados.

Fondo negro o actividad en vivo

Si tu intención solo es poner música de fondo, sin ninguna imagen extra, o grabar alguna actividad en vivo que no tenga muchos sonidos de fondo, un sencillo truco es colocar tu celular en una superficie que tenga color sólido, para que la pantalla quede en negro y posterior a eso ir a tu reproductor de música y elegir el fragmento que quieres que aparezca en tu estado.

Y listo, WhatsApp grabará el sonido que emite tu celular y el resto de la personalización quedará en ti, ya sea que agregues textos, emojis o simplemente quieras dejar la canción.

La mayor ventaja de esta manera de agregarle música a tus estados de WhatsApp es que tus contactos no sabrán cómo es que lograste hacerlo, así que tú decidirás si compartes este rápido y sencillo tipo o si prefieres ser el único que pueda realizar este tipo de maniobras.