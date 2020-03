¿Cómo desinfectarte al volver de la calle a tu casa?

Si por cuestiones laborales sigues saliendo a trabajar, vas a consulta médica, regresas de hacer las compras o de pasear a tus mascotas, debes cumplir con algunos protocolos y acciones de higiene y cuidados frente al Covid-19 al volver a casa y evitar que el virus entre a tu casa.

Al volver intenta no tocar nada, ni las manijas de la puerta o contactos de encendido de la luz antes de lavarte las manos; quítate los zapatos y deja en una caja a la entrada tus bolsas, cartera y llaves para rociarles un poco de spray para desinfectarlos; tras hacerlo vuelve a lavar tus manos.

La pediatra Carina Bonilla asegura que si los niños o algún integrante de la familia tiene que ir a consulta al médico, "en cuanto regresen a casa se deben retirar los zapatos, ponerlos en un poco de solución, ya sea con cloro, se dice que la preparación es en un galón poner cinco cucharaditas de cloro, o con alcohol al 60, 70%".

También recomienda que al volver a casa hay que quitarse la mochila y ponerle spray antibacterial o con alcohol para evitar la contaminación dentro de la casa; así como intentar no tocar manijas, contactos de encendido de las luces, hasta que se hayan lavado las manos con agua y jabón.

Una recomendación importante es no olvidar desinfectar el teléfono pues no tiene sentido el lavado de manos y desinfección si el teléfono está sucio. Para limpiarlo se puede usar un trapo limpio de microfibra húmedo y jabonoso para limpiar las pantallas y la parte posterior del teléfono, sólo cuida que entre agua en cualquiera de los puertos. También se pueden usar toallas desinfectantes.

Si tienes que salir a la calle, planea muy bien lo que tengas que hacer para hacer todos tus pendientes en una sola salida y para que reduzcas el tiempo fuera de casa.

Si el viaje es más largo y tienes que usar transporte público, evita las horas pico, aunque es verdad que ya hay menos gente en la calle. Evita tocarte la cara, en especial los ojos, la boca y la nariz; y usa lo posible los pasamanos y las agarraderas y lleva siempre gel de alta concentración de alcohol para limpiarte las manos varias veces durante el trayecto.