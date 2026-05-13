¿Cómo evitar que la ropa limpia huela a humedad?

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- Durante la temporada de lluvias se vuelve más difícil secar la ropa al aire libre, pues un descuido de minutos puede provocar que todas las prendas que pusiste al sol terminen ligeramente mojadas o totalmente empapadas.

Temporada de lluvias en CDMX y su impacto en el secado de ropa

Esta dificultad en el proceso de secado puede generar que la ropa se impregne de un fuerte olor a humedad, el cual se origina por la proliferación de hongos y bacterias en las telas, y no solo genera molestia, sino que da la sensación de que las prendas no están completamente limpias —aún cuando se acaben de lavar—.

Por ello, aquí te contamos algunos trucos efectivos para evitar el olor a humedad en la ropa durante esta temporada de lluvias en la CDMX y en México.

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Durante la temporada de lluvias se vuelve más frecuente tener que secar la ropa en interiores, lo que puede tardar más horas de lo normal —pues hay menos circulación de aire y luz de sol directa—.

Consejos para evitar el olor a humedad en la ropa limpia

Es importante no guardar la ropa limpia a menos de que esté totalmente seca. Una prenda húmeda puede provocar que las de alrededor se impregnen del olor. Asimismo, no se deben guardar chamarras u otras piezas que se mojaron con las precipitaciones.

Puedes colocar pequeños recipientes o saquitos con absorbentes de humedad naturales dentro del closet, como arroz, bicarbonato de sodio, gis o carbón. Cámbialos con frecuencia para que continúen removiendo el olor a humedad.

En caso de que el olor persista en ropa recién lavada, se recomienda efectuar el lavado nuevamente, agregando bicarbonato de sodio, vinagre blanco y/o agua caliente.

El vinagre desodoriza y suaviza la ropa, eliminando también las bacterias que causan el mal olor, y su aroma desaparece al secarse. Por su parte, el bicarbonato de sodio combinado con el detergente para ropa normal, potencia la eliminación de olores.

Asimismo, si la tela de las prendas lo permiten, se pueden lavar a temperaturas altas, de 60 a 90 grados centígrados. El agua caliente ayuda a matar al moho u otros hongos microscópicos.