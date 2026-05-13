¿Cómo evitar que la ropa limpia huela a humedad?

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- Durante la

se vuelve más difícil secar la ropa al aire libre, pues un descuido de minutos puede provocar que todas las prendas que pusiste al sol terminen ligeramente mojadas o totalmente empapadas.

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Esta dificultad en el proceso de secado puede generar que la ropa se impregne de un fuerte, el cual se origina por la proliferación deen las telas, y no solo genera molestia, sino que da la sensación de que las prendas no están completamente limpias —aún cuando se acaben de lavar—.Por ello, aquí te contamos algunospara evitar elen la ropa durante estaen la CDMX y en México.Durante lase vuelve más frecuente tener que secar la ropa en interiores, lo que puede tardar más horas de lo normal —pues hay menos circulación de aire ydirecta—.Es importante no guardar la ropa limpia a menos de que esté totalmente seca. Unapuede provocar que las de alrededor se impregnen del olor. Asimismo, no se debenu otras piezas que se mojaron con las precipitaciones.Puedes colocar pequeños recipientes o saquitos connaturales dentro del closet, como, gis o carbón. Cámbialos con frecuencia para que continúen removiendo elEn caso de que el olor persista en ropa recién lavada, se recomienda efectuar el, agregando, vinagre blanco y/oEly suaviza la ropa, eliminando también las bacterias que causan el mal olor, y sual secarse. Por su parte, elcombinado con el detergente para ropa normal, potencia la eliminación de olores.Asimismo, si la tela de las prendas lo permiten, se pueden lavar a temperaturas altas, decentígrados. Elayuda a matar al moho u otros hongos microscópicos.