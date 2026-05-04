¿Cómo fotografiar la lluvia de Meteoros Eta Aquáridas?

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- Luego de haber dado inicio con la brillante

, este mes tiene otra sorpresa para los amantes de los astros, pues del

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lailuminará el paisaje nocturno.De acuerdo con, el portal especializado en astronomía, esta lluvia de meteoros comenzó el pasadoy extenderá su periodo de actividad hasta el; sin embargo, la mejor ventana de observación será entre los días mencionados, llegando a su pico en la madrugada del 6 de abril.Lasson famosas por sus meteoros veloces y los restos luminosos que dejan tras su paso. Este fenómeno puede producir hastacuando las condiciones son óptimas para laLada los siguientespara tomar mejoresdurante unaEs importante no solo consultar el momento de máximo esplendor del espectáculo, sino revisar lasde tu ubicación, así como la, pues el exceso de nubes o elpuede dificultar la observación de los meteoritos.En el caso de las, compartirán escenario con la, pues recientemente hubo. Asimismo, el mejor momento para observar estaes alrededor de lasSi estás en un lugar con demasiada, será difícil ver los meteoros más tenues (que también ya estarán limitados por el), además de que el resplandor de lailuminará demasiado tu imagen. Baja el brillo de la pantalla LCD de la cámara, pues esto ayudará a mantener la vista adaptada a la oscuridad.Larequiere, al igual que mucha, por lo que ni las manos con mejor pulso pueden quedarse absolutamente quietas el tiempo necesario para capturar la foto.Para empezar, asegúrate de que esté firme en el piso. Los tripoides más pesados ayudan a reducir los temblores causados por el viento y los pasos al caminar, pero incluso unserá útil.Este tipo decapturará unadel cielo y te dará una mejor posibilidad de encontrar algúnen tu toma.Laexplica que: "A medida que la Tierra gira, las estrellas en el cielo parecen moverse, y si tu obturador está abierto el tiempo suficiente, puedes captar parte de ese movimiento. Si deseas evitar el movimiento aparente de las estrellas, puedes seguir la. Toma 500 y divídelo por la longitud de tuen milímetros. El número resultante es el tiempo en segundos que puedes mantener el obturador abierto antes de que comiences a ver el rastro de las estrellas. Por ejemplo, si usas unade 20 mm, 25 segundos (500 dividido por 20) es el tiempo más largo que puedes configurar tuantes de que el rastro de las estrellas comience a aparecer en tus imágenes".En la oscuridad de la noche elpuede tener dificultades para centrarse en algo. Configura tu enfoque hacia ely toma algunaspara poder realizar ajustes.Aunque en unano se sabe cuándo ni dónde aparecerá un meteoro, sí se sabe eldesde la que se originará."Las lluvias de meteoros reciben su nombre en función del punto en el cielo desde el que parecen irradiar", dice la. En el caso de las Eta Aquáridas, parecen surgir de la, cerca de la estrella débil. Puedes usar aplicaciones de astronomía para ubicar esta constelación en el cielo.Aunque elreduce la principal fuente de, incluso una pequeña sacudida puede hacer que tu toma dequede borrosa, por ejemplo, cuando se presiona el obturador para capturar la foto.Los, controles cono wifi y elayudan a reducir estos movimientos en la cámara.NOTA: no olvides, el. La clave para las fotos de lluvias de estrellas esy aprender qué funciona mejor con tu equipo y cuáles son los resultados que prefieres.