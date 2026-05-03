¿Cómo identificar la diabetes en perros?

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- Al igual que con los seres humanos, la diabetes en perros es una enfermedad crónica donde el páncreas no produce suficiente insulina o no la utiliza correctamente, provocando niveles altos de glucosa en la sangre (hiperglucemia).

Síntomas de alerta para detectar diabetes en perros

Este padecimiento puede deteriorar significativamente la calidad de vida de los perros y una de las problemáticas más grandes, es que los dueños suelen darse cuenta cuando la enfermedad está en etapas avanzadas.

Es importante tener presente cuáles son los síntomas de alerta y acudir al veterinario para la realización de pruebas en caso de notarlos. Esto ayuda a detectar la enfermedad de manera oportuna y monitorear a la mascota. Con el tratamiento adecuado, los perros pueden llevar una vida normal, larga, feliz y de buena calidad.

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De acuerdo con el blog veterinario de Purina, estas son las principales señales de alerta de diabetes en perritos:

- Sed excesiva y repentina (polidipsia)

- Necesidad frecuente y urgente de orinar (poliuria)

- Agotamiento notable o letargo

- Actividad menor a la normal

- Pérdida de peso (a menudo a pesar del aumento del hambre y la ingesta de alimentos)

Estos síntomas pueden desarrollarse con el tiempo y es posible que no todos aparezcan a la vez, por eso es importante mantener vigiladas a las mascotas y tener un control de sus rutinas y hábitos.

Función de la insulina y consecuencias de la diabetes en perros

Independientemente de cuál es la causa y al igual que con los humanos, la diabetes impide que el cuerpo responda adecuadamente a su necesidad de energía.

La insulina ayuda a suministrar glucosa, que es el combustible para las células y los órganos del cuerpo, por lo que la falta de insulina significa que las células no están recibiendo suficiente combustible. Como resultado, el cuerpo de tu perrito comienza a tomar la grasa y proteínas como combustible de respaldo.

Además, si la glucosa no se puede usar como combustible, permanece en el torrente sanguíneo, elevando los niveles de glucosa en la sangre, que en exceso, puede dañar los órganos. La diabetes también hace que tu perrito sea más vulnerable a las infecciones bacterianas y fúngicas, por lo que hay que poner atención cuando se enferma.

Es importante acudir al veterinario para cualquier valoración y comenzar tratamientos recomendados por el especialista en caso de detectar diabetes en la mascota.