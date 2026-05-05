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¿Cómo preparar un botiquín de emergencia durante temporada de calor?

Se recomienda preparar un botiquín de emergencia para evitar golpes de calor en bebés, niños y adultos mayores.

Por El Universal

Mayo 05, 2026 07:37 p.m.
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¿Cómo preparar un botiquín de emergencia durante temporada de calor?

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- La Ola de Calor en México continuará durante una semana más en varias regiones del país con temperaturas de hasta 34 grados en la Ciudad de México y más de 40 grados en estados como Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Colima, Campeche, Yucatán y Zacatecas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Servicio Meteorológico Nacional alerta por ola de calor en México

Las altas temperaturas pueden ser más peligrosas para algunos sectores de la población y, entre las personas vulnerables se encuentran: bebés, niños pequeños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Por tal motivo a continuación te diremos cómo preparar un botiquín de emergencia para las altas temperaturas y proteger a tu familia durante la época de calor, así como reconocer los síntomas de un golpe de calor.

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Si tienes niños en casa o adultos mayores, es necesario contar con un botiquín de emergencia para evitar un Golpe de Calor con los siguientes objetos:

Sobres de sales de rehidratación oral

Botellas de agua

Un termómetro

Toallas o paños de refrigeración húmeda,

Un ventilador o nebulizador portátil con pilas

Lista para detectar y tratar los síntomas de estrés térmico

Reconocimiento y atención de síntomas de estrés térmico según Unicef

De acuerdo con la Unicef, los síntomas de estrés térmico requieren una atención urgente en niños y mujeres embarazadas. Si un miembro de tu familia presenta alguno de los síntomas graves, solicita atención médica:

Labios secos y boca pegajosa

Sed excesiva

Sudoración excesiva

Debilidad y mareos

Náuseas y vómitos

Pequeñas ampollas y erupciones

Sarpullidos por calor

Fiebre leve

Hemorragias nasales

Calambres, generalmente en brazos y piernas

Síntomas graves:

Confusión, no responder con claridad, convulsiones, coma, no despertarse (síntomas más graves)

Temperatura corporal muy alta durante más de 2 h (40 °C/104 °F)

Desmayo

Ausencia de orina durante más de 8 horas u orina oscura

Ritmo cardíaco y respiración acelerados

Ausencia de sudoración (aunque la piel puede estar húmeda).

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