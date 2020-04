Consejos de ciberseguridad para el home office

El trabajo remoto o home office es una medida implementada por varias organizaciones y empresas como forma de enfrentar la crisis ocasionada por el coronavirus. Sin embargo, los riesgos cibernéticos también se potencializan en este modo de trabajo.

De acuerdo con la compañía de seguridad informática Kaspersky, 43% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en América Latina fueron víctimas de violación de datos en 2019, mientras que 28% de ellas no cuentan con una opción de seguridad cibernética adecuada y 33% no tiene área de administración especializada en la materia.

Ante los riesgos cibernéticos como la fuga de información, el phishing o los malware, la empresa de software Ember ofrece algunos consejos para reducir el riesgo de ciberataques:

Utiliza las herramientas correctas: Asegúrate de utilizar las herramientas adecuadas en carácter de utilidad y seguridad, ya que la variabilidad en el mercado es amplia y algunas de ellas pueden resultar menos confiables que otras.

Protégete con sistemas VPN: La VPN es una red privada virtual que ofrece mayor seguridad a las computadoras conectadas a internet. Dificultan los ataques y protegen la información que se envía y recibe. Existen proveedores de VPN tanto gratuitos como de pago.

Ser precavido: Evita utilizar el mismo dispositivo de tu uso personal para el trabajo y, en dado caso de no contar con uno propio, refuerza las medidas de seguridad y opta por una navegación segura, esto haciendo caso omiso de anuncios y correos sospechosos, cambiar tus contraseñas regularmente y no usar una misma para todas las cuentas.

Crea un plan de contingencia: Hay tres puntos fundamentales para armar un plan de contingencia en caso de ser víctima de un "hackeo":

-Delegar y mitigar: De ser necesario, recurre a una empresa especializada en el tema de seguridad cibernética que te ayude a mitigar el ataque cibernético lo más pronto posible.

-Asegurar. Procura contar con un seguro contra ciberriesgos, ya que éstos se te ofrecen diversos beneficios, entre ellos la cobertura de daños y gastos por reclamaciones de privacidad en contra de la empresa.

-Asumir. Algunas veces puede resultar más caro intentar combatir el ataque que asumir los riesgos, por lo que las empresas pueden simplemente aceptar los daños de lo ocurrido según convenga.