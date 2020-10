Consejos para tomar las mejores fotos de paisajes con tu celular

El celular de alguna manera ha sustituido muchos otros objetos. El reloj, la agenda, el GPS y la cámara. Pero ello no implica que sepamos sacarle el mejor provecho y, cuando se trata de fotografía, vale la pena conocer algunos trucos para lograr los mejores resultados. Por ello en esta ocasión te vamos a compartir algunos consejos para que tomes las mejores imágenes de paisajes.

Si bien es cierto que los fotógrafos profesionales cuentan no solo con las herramientas sino con la técnica adecuada para lograr las mejores tomas, ello no quiere decir que tu teléfono móvil no pueda darte una imagen digna de cientos de likes en las redes sociales.

Si estás cansado de solo ver edificios, pavimento y cemento gris, puede ser momento de que des una escapada a algún lugar donde entres en contacto con la naturaleza, el mar, el campo o las montañas te esperan para regalarte hermosos recuerdos que podrás conservar en tu celular. Y es que con el correr del tiempo, los smartphones han ido evolucionando, sumando cada vez más funcionalidades que hoy permiten tomar fotos en calidad profesional.

Los trucos

Ahora sí vamos con los consejos que Motorola nos ofrece para obtener las mejores fotografías de paisajes:

Cada amanecer es diferente a otro. El paisaje puede ser el mismo, pero los colores que se forman en el cielo por el efecto de la luz del sol pintando las nubes o las montañas nos regalan imágenes distintas cada día. El espectáculo de ver como las nubes empiezan a cambiar de color es algo alucinante y dado que la luz en ese momento es muy tenue se requiere que el sensor de la cámara tenga una gran sensibilidad. Es por ello que vale la pena que revises las características de tu teléfono y aproveches las herramientas que te ofrezca cuando se trata de tomar imágenes en espacios con poca iluminación, por ejemplo el modo nocturno.

Por otra parte, hay que considerar que, por lo general, capturar un paisaje implica abarcar con el lente una superficie muy extensa, por lo que será de gran ayuda que tu teléfono cuente con un lente ultra gran angular ya que permite tener un área de visión hasta cuatro veces mayor. Esta opción, explica Motorola, es ideal para ampliar el encuadre sin necesidad de alejarse, lo que posibilita reflejar mejor la inmensidad del lugar, ya sean montañas o un bosque de árboles altísimos.

En estos casos también es ideal usar la cámara del smartphone en modo manual pues de esta manera podrás decidir sobre varios aspectos de la foto, por ejemplo, la exposición. En el caso de los amaneceres lo que predomina en general son los cielos y sus colores, por lo tanto, es ideal poder subexponer la imagen hasta lograr que el cielo predomine por sobre todo el resto. En ese caso las montañas o los árboles van a oscurecerse, pero el cielo, que es lo que se quiere captar en primera instancia, ganará protagonismo con grandes detalles en las nubes y en el contraste de colores.

Por otro lado, si no tienes mucho tiempo para hacer la toma, no descartes la opción de modo automático que se encarga de optimizar la escena. Esta función, destaca Motorola, está disponible en todos sus smartphones y se activa automáticamente para, por ejemplo, detectar la escena de un amanecer o atardecer. Bajo esta modalidad, explica, los colores cálidos resaltan en especial si se activa el modo HDR, función que sirve para resaltar mucho más los detalles y lograr mayor definición.

También es importante usar la función de guardado en formato RAW, ya que, si se quiere lograr la mayor definición posible, este formato contiene la totalidad de los datos de la imagen tal y como fue tomada por el sensor de la cámara. De este modo se favorece la calidad de la imagen y mediante la edición puede llevarse a otro nivel.

Cuando se realizan fotos de paisajes es muy común querer llegar a ver aquello que está a lo lejos: el detalle del pico de una montaña, las copas de los pinos, o los figuras que forman las nubes. El problema surge al querer acercar la imagen: en general el resultado es una foto pixelada y con poca definición. Frente a esto, la función de zoom óptico disponible en algunos modelos, aporta soluciones técnicas que ofrecen como resultado imágenes mucho más nítidas y de alta definición, aun acercando al máximo el zoom.

En este caso, destaca Motorola, es muy importante seleccionar el sector donde queremos poner el foco (pulsando una vez la pantalla podemos asegurarnos que lo que queremos destacar esté bien enfocado). También es fundamental la función de estabilización de la cámara, de gran ayuda en este caso, ya que cualquier movimiento mínimo puede influir en los detalles de la foto.

Como podrás ver, los smartphones cada vez ofrecen mejores características en el apartado de fotografía, pero hay que aprender a utilizarla para sacarle el mayor provecho, así que no dudes en utilizar estos consejos para obtener las mejores imágenes.