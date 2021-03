Covid-19 causa erección de tres horas a paciente antes de morir

El Covid-19 sigue sorprendiendo a las personas debido a los efectos que puede causar en los enfermos, además que no solo afecta al sistema respiratorio sino a otros órganos. Tal es el caso que se ha dado a conocer de unos pacientes que antes de perder la vida, sufrieron de una erección por más de tres horas.

El reporte estudiado por Matthew L. Silverman, Seth J. Van Der Veer y Thomas J. Donnelly fue recogido por The American Journal of Emergency Medicine, donde se indicó que la infección por SARS-CoV-2 está asociado con complicaciones tromboembólicas.

El caso clínico se trató de un hombre de 69 años con antecedente de obesidad, que presentó a lo largo de una semana tos, congestión, disnea, anorexia y debilidad generalizada.

De acuerdo con el reporte, en un inicio se recetó al enfermo amoxicilina, clavulanato y una reducción gradual de metilprednisolona por sospecha de sinusitis aguda. No obstante, posteriormente desarrolló complicaciones de salud en el sistema respiratorio, motivo por el cual tuvo que acudir a emergencias.

Fármacos que recibió el paciente ante el Covid-19

Como llevaba varios síntomas, entre ellos una temperatura elevada, se le hizo una prueba diagnóstica y dio positivo al nuevo coronavirus, ante lo cual recibió dexametasona y oxígeno suplementario a través de una cánula nasal de alto flujo calentada.

Al empeorar su salud es que se requirió intubación con etomidato, fentanilo y rocuronio, así como ventilación mecánica y se inició sedación con propofol; sin embargo, posteriormente el departamento de enfermería detectó una erección.

Pese a colocarse compresas de hielo, la acumulación de sangre en el pene continuó durante las siguientes tres horas con rigidez de los cuerpos cavernosos y glande flácido.

Ante ello, se requirió la presencia de especialistas en urología y los estudios ahondaron en el flujo arterial y venoso comprensibles sin trombosis identificada.

Sin embargo, ante la especulación de priapismo isquémico, se llevó a cabo una gasometría, la cual comprobó el diagnóstico y se buscó drenar la sangre mientras llegaban los expertos. No obstante, los esfuerzos fueron insuficientes pues el paciente falleció.

En la discusión de los especialistas se aseguró que la prevalencia de coagulopatía del Covid-19, y el riesgo asociado de mortalidad, requiere mayor atención ante la probabilidad de factor precipitante ante las complicaciones tromboembólicas.

¿Qué es el priapismo, la erección prolongada del pene?

El priapismo se trata de una condición en la que el pene permanece erecto prolongadamente horas después del estímulo, o incluso puede ser involuntaria.

De acuerdo con la Clínica Mayo, esta afección, que suele ser poco común entre las personas, suele ser dolorosa para el paciente y lo pueden padecer personas que tienen anemia drepanocítica.

Este malestar se divide en dos: el priapismo isquémico y el no isquémico, el primero, también llamado de bajo flujo, producido cuando la sangre queda atrapada en el pene.

Por otro lado, el priapismo no isquémico es cuando el flujo sanguíneo en el miembro sexual masculino no está correctamente regulado e incluso puede durar más de cuatro horas.

Ante un caso de esta afección las personas deben acudir al médico para un diagnóstico oportuno, luego que el priapismo isquémico, al no ser tratado, comienza a dañar y destruir los tejidos del pene, provocando disfunción eréctil.