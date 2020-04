Covid-19 desata las adopciones de abuelos para hacerles compañía usando la tecnología

La actual situación sanitaria que se vive en México y el mundo a causa del coronavirus, ha propiciado que miles de personas se queden en casa para evitar que se propague y aumente el virus, sin embargo, existe un grupo de personas que necesita de la atención de sus familiares para evitar sentirse solos.

Este es el caso de los abuelos que se encuentran en asilos, ya que sus familiares no pueden salir para ir a visitarlos. Por esta razón, miles de voluntarios se han inscrito a un programa que permite visitar a los abuelitos de manera virtual.

De acuerdo con el portal "The Independent", un grupo de atención domiciliaria lanzó la campaña "Adopta a un abuelo", en un intento por ayudar a combatir la soledad entre los ancianos, debido a la situación actual provocada por la pandemia del coronavirus.

CHD Living in Surrey anunció el plan el año pasado, pero ahora ha digitalizado la campaña en medio del brote de Covid-19 por lo que lanzó una convocatoria para contar con "voluntarios virtuales" que les ayuden a combatir el aislamiento y la soledad de estas personas.

El hogar de cuidado inicialmente emparejó a los residentes mayores de sus 13 sitios con sede en Surrey y el sur de Londres con niños y adultos locales que no tienen o ven a sus abuelos.

Se insta a los voluntarios virtuales a utilizar la tecnología para proporcionar estimulación emocional y compañía de manera remota, a aquellos bajo su cuidado a través de videollamadas regulares.

Los dibujos, las cartas y la poesía del público también son bienvenidos como parte de la iniciativa para alegrar los días de los residentes, además de que el grupo busca involucrar a la mayor cantidad posible de niños durante el cierre actual de las escuelas.

Shaleeza Hasham, directora de comunicaciones y comisionamiento de CHD Living, dijo: "La naturaleza de la atención significa que estamos cuidando a algunos de los miembros más vulnerables de la sociedad en este momento. Es un momento preocupante y nos estamos tomando la amenaza del coronavirus increíblemente en serio, implementando procesos y protocolos estrictos para proteger a nuestros residentes tanto como sea posible".

De igual manera, señaló que se encuentran ansiosos por mantener el espíritu alto en los sus centros de cuidado por lo que han pensado en diversas formas en las que pueden enriquecer las vidas de sus residentes.

"En este momento, tenía sentido digitalizar la campaña "Adopte un abuelo" y reclutar más voluntarios a quienes les gustaría ayudar a mantener a nuestros residentes acompañados en las próximas semanas. Será una distracción maravillosa para todos los involucrados".

El asilo señaló que el esquema ya había visto una afluencia de registros en las últimas semanas con 36 nuevas inscripciones solo en marzo.

"El aumento reciente en los registros es realmente genial de ver. Está claro que el público está buscando formas gratificantes de llenar su tiempo y sabemos que nuestros residentes estarán encantados de comenzar a construir estas relaciones", explicó Hasham.