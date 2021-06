Día de las redes sociales, conoce la historia de estas plataformas

La penetración de internet sigue aumentando en todo el planeta. Cada año millones de personas tienen su primer contacto con la red y una de las primeras tareas que realiza la mayoría es crear un perfil en alguna red social. Estas plataformas hoy son esenciales en el mundo digital pero, ¿conoces cómo es que surgieron y cuál es su alcance? En el Día Mundial de las Redes Sociales que se celebra hoy 30 de junio vamos a compartirte algunos datos interesantes.

Primero hay que decir el Día de las Redes Sociales tiene su origen en el año 2010, gracias a una iniciativa del portal de noticias y tecnología Mashable cuyo fundador Peter Cashmore, promovió una iniciativa para conmemorar estas plataformas que se han transformado en una herramienta mundial para que millones de personas se mantengan informados, además de ser un medio importante de entretenimiento.

Para entender un poco cómo fue que estos sitios ganaron tal nivel de adopción la agencia de marketing digital, innovación y tecnología, BNN, compartió que en 1997 se creó SixDegrees, la que puede ser considerada como la primera red social del mundo. Este portal permitía localizar a otros miembros de la red y crear listas de amigos. Su nombre respondía a la teoría de los seis grados de separación que afirma que es posible conectar con cualquier otra persona del mundo con tan solo buscar la relación con seis personas.

Sin embargo, en 2001 SixDegrees desapareció, pero no dejó al internet sin redes sociales. Pronto aparecieron nuevas opciones como Friendster, que se creó en 2002 como una plataforma para amantes de los videojuegos. Después llegaron MySpace y LinkedIn, lanzadas en 2003, considerándose redes mucho más profesionales y orientadas a empresas.

¿Cuándo se crearon las redes líderes actuales?

Fue en 2004 cuando un joven universitario procedente de la Universidad de Harvard creó la red social más importante en la actualidad: Facebook.

Solo un año más tarde, en 2005, surgió una nueva revolución, que hoy en día se mantiene como una de las redes de video más importantes: YouTube.

En 2006 surgió, en San Francisco y de la mano de Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone y Evan Williams, la red social de microblogging: Twitter, que inicialmente se llamó twttr, para evolucionar después al nombre actual.

A partir de entonces el lanzamiento de nuevas redes sociales no ha parado de crecer, ejemplos como Twitch, TikTok, Vine, Snapchat, por mencionar algunos.

--Usuarios de redes sociales en México

El mundo digital se ha ido transformando y las redes sociales se han tenido que adaptar a las necesidades de los usuarios para mantener la preferencia, tarea que muchas han realizado con éxito. De hecho, 70% de la población mundial está inscrito en alguna red social.

En cuanto a nuestro país, explica BNN, actualmente en México hay 100 millones de personas que hacen uso de las diversas plataformas de redes sociales, lo que representa un 77.2% de la población mexicana activa en internet. Del total de usuarios que utilizan las redes sociales el 98.9% acceden a través de sus dispositivos móviles. En el primer lugar de preferencia está Facebook con el 95% de las visitas, le sigue YouTube con 94% y luego WhatsApp con el 91%. Messenger de Facebook fue usado por el 79% de los mexicanos y en quinto lugar aparece Instagram con el 77%.

Para enero del 2021, el uso de las redes sociales en México se incrementó 12%, es decir 11 millones de usuarios nuevos. Aumento que explica debido al confinamiento por la pandemia de Covid-19.

¿Qué podemos esperar en el futuro?

En opinión de la agencia BNN la tendencia muestra que pronto podremos acceder a experiencias y mundos virtuales para socializar, comprar, viajar y divertirnos dado que la realidad virtual y aumentada cambiarán ampliamente los entornos sociales en la próxima década.

Como ejemplo de ello, compañías como Facebook están realizando grandes avances para implementar Oculus en cada vez más servicios y Facebook Spaces, la red social de Realidad Virtual que continúa ampliándose donde puedes comunicarte con amigos en un entorno 3D donde cada persona tiene su propio avatar y para interactuar con otros hay que utilizar mensajes de voz.

No obstante, mientras se llega a ese momento, la tendencia que la firma de marketing digital identifica como más inmediata son las redes sociales más pequeñas y más cerradas, donde la actividad sea más segura, más allá de las publicaciones públicas. "En un principio las redes sociales querían que toda la actividad fuese pública, pero esto ha cambiado. En la próxima década las grandes compañías que ofrecen redes sociales trabajarán por conseguir intimidad de nuevo. Un gran ejemplo de esta tendencia son las redes sociales basadas en audio, como Clubhouse, donde las personas pueden escuchar a otros discutir un tema y unirse a la conversación si así lo desean. Sin fotos, sin video", explica BNN.

Finalmente señalaron que no podemos olvidarnos de la Inteligencia Artificial y su papel, cada vez más importante en las redes sociales. La IA puede ayudar hoy en día a realizar un análisis de un gran volumen de datos con el fin de identificar patrones de comportamiento de los usuarios. Los algoritmos basados en inteligencia artificial permiten realizar segmentaciones más efectivas, mostrando al usuario un contenido muy personalizado, adaptado al uso que hace de la red social y sus intereses. Las plataformas de redes sociales en general han comenzado ya a implementar tecnología de inteligencia artificial y las agencias de marketing ya exploran nuevas formas de usar esta tecnología en el universo social media.

"En BNN pensamos que se trata de un entorno en constante evolución, cambian las plataformas, el comportamiento de los usuarios, las herramientas y los formatos. Estamos seguros de que el futuro estará lleno de experiencias en mundos virtuales y tecnología nueva. Tendremos una vida completa en uno o varios mundos virtuales donde haremos todo lo que hacemos hoy en nuestra vida diaria".