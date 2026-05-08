El Pentágono desclasifica videos inéditos sobre ovnis

El Pentágono comenzó este viernes a publicar archivos "nunca vistos" vinculados a fenómenos anómalos no identificados (UAP), conocidos históricamente como ovnis, en una iniciativa impulsada por la administración de Donald Trump bajo la promesa de una mayor transparencia pública.

La primera tanda de documentos fue subida a un portal oficial del gobierno estadounidense dedicado exclusivamente al tema y, según el Departamento de Defensa, nuevos materiales serán incorporados "de manera progresiva" en las próximas semanas.

"El pueblo estadounidense puede ahora acceder instantáneamente a archivos desclasificados sobre UAP", señaló el Pentágono en un comunicado, destacando que el sitio incluye videos, fotografías y documentos originales provenientes de distintas agencias federales.

Entre los archivos revelados aparecen episodios registrados durante las misiones lunares Apollo 12 y Apollo 17 de la NASA.

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En la misión Apollo 12, en 1969, el astronauta Alan Bean reportó "destellos de luz" que describió como objetos "navegando hacia el espacio". En Apollo 17, última misión tripulada a la Luna en 1972, los astronautas observaron puntos luminosos "irregulares" que parecían "rotar y girar en la distancia".

La publicación ocurre semanas después de que Trump anticipara la divulgación de documentos "muy interesantes" relacionados con posibles fenómenos extraterrestres y ordenara revisar archivos históricos sobre "vida alienígena y extraterrestre".

La iniciativa fue bautizada PURSUE ("Presidential Unsealings and Reporting System for UAP Encounters") y busca centralizar décadas de material recopilado por organismos militares y de inteligencia.

El Pentágono aclaró, sin embargo, que muchos de los archivos todavía no fueron analizados completamente para determinar el origen o explicación de las anomalías.

Entre los nuevos materiales figuran además videos infrarrojos registrados en 2024 por plataformas militares estadounidenses en operaciones del Comando Indo-Pacífico y del Comando Norte, donde se detectan objetos aéreos no identificados durante varios segundos.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, respaldó públicamente la iniciativa y afirmó que la agencia continuará investigando el fenómeno "siguiendo los datos y compartiendo lo aprendido".

Trump había reavivado recientemente el debate sobre el tema luego de mencionar la necesidad de transparentar información gubernamental vinculada a posibles formas de vida extraterrestre, días después de declaraciones del expresidente Barack Obama sobre la posibilidad de vida fuera de la Tierra.