Empresa china lanza collar que traduce sonidos de mascotas

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- La empresa china emergente Meng Xiaoyi lanzó recientemente PettiChat, un supuesto collar con inteligencia artificial (IA), capaz de traducir patrones de sonido de perros y gatos en mensajes comprensibles para seres humanos.

El dispositivo, que ya genera debate en redes sociales y entre especialistas en comportamiento animal, es resistente al agua y promete interpretar emociones básicas de animales de compañía mediante algoritmos de reconocimiento de sonido.

¿Cómo funciona el collar PettiChat?

El accesorio utiliza micrófonos integrados y sensores biométricos para analizar variables como el tono, la frecuencia y la intensidad de los sonidos emitidos por las mascotas, decodificando los ladridos y maullidos de los animales.

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Este collar promete traducir ladridos y maullidos en oraciones completas del lenguaje humano en tiempo real, con un 4.6% de precisión, utilizando el modelo de lenguaje Qwen de Alibaba, para interpretar sonidos, emociones e incluso movimientos.

Su sistema sería capaz de analizar sonidos, sentimientos y señales de comportamiento para posteriormente estos datos ser traducidos por una aplicación móvil en frases como "tengo hambre", "quiero jugar" o "me siento incómodo".

Este dispositivo, con un costo de 118 dólares (2 mil pesos mexicanos) y un peso de 27 gramos, escucha automáticamente y traduce los sonidos de los animales en 1,2 segundos, sin botones adicionales en su configuración.

De acuerdo con los desarrolladores, el sistema fue entrenado con miles de registros de vocalizaciones animales y patrones de conducta. Además, el collar también cuenta con sensores que monitorean la actividad física, sueño y ritmo cardiaco.

Expertos opinan sobre la precisión y utilidad del collar

Asimismo, cuenta con una función de geolocalización, que configura zonas seguras en la aplicación y envía una alerta al celular cuando el gato o perro se aleje demasiado, evitando que se pierdan y deambulen en calles peligrosas.

De acuerdo con medios locales, el collar ya ha registrado más de 10 mil reservaciones en su sitio web, durante sus primeras semanas. Sin embargo, expertos advierten que la tecnología aún está lejos de interpretar con precisión a los animales.

Aunque la empresa asegura que el dispositivo logra identificar estados emocionales básicos, algunos expertos en etología animal señalan que los ladridos y maullidos dependen no sólo del sonido, sino también del contexto, la postura corporal y la relación con el entorno.

Finalmente, especialistas coinciden en que este tipo de collares deben considerarse como una herramienta de entretenimiento que como un traductor definitivo del lenguaje animal. Aun así, el interés que ha despertado refleja cómo la inteligencia artificial continúa expandiéndose.