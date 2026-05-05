Entérate | Los insectos peligrosos que aumentan con el calor

Con la llegada de las altas temperaturas al país, aumenta la presencia de diversos insectos y arácnidos que aprovechan las condiciones cálidas y húmedas para reproducirse y buscar alimento. No obstante, en algunas ocasiones éstos pueden representar riesgos para la salud.

Aunque la mayoría de estas especies forman parte del equilibrio natural, su incremento durante la temporada de calor obliga a extremar precauciones, especialmente en hogares con niños, adultos mayores o personas con condiciones de salud vulnerables.

SGIRPC alerta por nueva onda calor y aumento de insectos peligrosos

Uno de los insectos más frecuentes es el mosquito, puede identificarse por su cuerpo delgado, patas largas y su característico zumbido. Este insecto suele aparecer mayormente en zonas con agua estancada para depositar sus huevos y puede causar picaduras molestas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para evitarlo se puede utilizar repelentes de insectos autorizados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), usar camisetas de manga larga y pantalones largos holgados, cubre objetos que puedan almacenar agua o lluvia.

Otro visitante habitual en temporada de calor es la cucaracha, que prolifera en ambientes húmedos y con restos de comida. Este insecto se distingue por su cuerpo ovalado, color oscuro y movimientos rápidos, son escurridizos y capaces de esconderse en cualquier grieta.

Su aparición dentro de los hogares suele estar relacionada con problemas de higiene o filtraciones de agua. Para evitar la presencia de la cucaracha, revisa y limpia con frecuencia tus electrodomésticos, evita fuentes de humedad, no dejes restos de comida en la cocina y sella agujeros en las paredes.

Recomendaciones para prevenir picaduras y presencia de insectos

Las hormigas también incrementan su actividad durante los meses más calurosos. Estos insectos forman largas filas en busca de alimento y pueden ingresar a las cocinas. Para evitar su presencia limpia los derrames de alimentos, guarda la comida en recipientes sellados, no dejes platos sucios en el fregadero y evita dejar destapados alimentos dulces.

En zonas cálidas y secas también se reporta la aparición del alacrán, se reconoce por su cuerpo segmentado y su cola con aguijón. Para evitar su picadura, evita caminar descalzo, sacude la ropa, revisa el interior de tus zapatos y evita la acumulación de escombros. En caso de picadura evita manipular el área y consulta a un profesional médico.

Otra especie peligrosa es la famosa araña violinista o de rincón; tiene una apariencia pequeña y es de color café con una mancha en forma de violín en su cuerpo. Para evitar que aparezca en tu casa, limpia frecuentemente zonas oscuras, como cuadros o armarios, sacude la ropa antes de usarla y no acumules objetos no deseados.

Finalmente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó este lunes que a partir del próximo martes 5 de mayo iniciará una nueva onda calor en el país, la cual se extenderá hasta el día viernes. Se prevén temperaturas máximas de 29° a 32° Celsius.