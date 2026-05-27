Entérate | WhatsApp deja de funcionar en estos celulares desde junio
Dispositivos lanzados en 2014 o antes dejarán de ser compatibles con WhatsApp por seguridad.
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sistema de seguridad con el que cuenta. Pero lamentablemente, cada mes ciertos celulares se vuelven incompatibles con esta aplicación por un importante motivo.
En Techbit te explicamos por qué sucede eso y qué dispositivos resultarán afectados el siguiente mes.
La app de Meta se actualiza constantemente para fortalecer su sistema de seguridad y diseño. Sin embargo, dichas actualizaciones no son soportadas por todos los celulares, sobre todo cuando se considera que su sistema operativo es obsoleto.
Al no recibir esas mejoras, los dispositivos también se vuelven más vulnerables a sufrir ciberataques, por lo que la aplicación prefiere dejarlos sin servicio antes de exponerlos a este tipo de amenazas.
A partir del próximo mes de junio de 2026, WhatsApp sólo estará disponible en celulares Android con versión igual o superior a 5.0, y en teléfonos iPhone con iOS 15.1 en adelante.
Lo anterior significa que la mayoría de celulares lanzados en 2014 o años anteriores dejarán de ser compatibles con WhatsApp. Aquí algunos modelos:
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 5s
iPhone 5c
Modelos anteriores
One M7
Desire 500
Desire 300
Desire 601
Ascend P6
Ascend G6
Ascend Y530
Optimus G
Optimus L5, (conocido como E610)
Optimus L7 II
L70
L90
Moto G primera generación
Moto E primera generación
Moto X primera generación
Galaxy S3
Galaxy S4 Mini
Galaxy Ace 4
Galaxy Core II
Xperia Z
Xperia M
Xperia E1
Xperia L
Xperia SP
Si tu celular aparece en el listado anterior o fue lanzado durante 2014, debes estar preparado, ya que en cualquier momento WhatsApp podría notificarte que el sistema operativo de tu celular dejará de recibir sus actualizaciones.
Pero no te preocupes, pues en caso de que esto suceda, tu cuenta no se perderá. Así que lo ideal será que crees una copia de seguridad para no perder tu historial de chats y así transferirlo a otro dispositivo más moderno.
Otra solución es recurrir a la versión escritorio de WhatsApp, aunque no ofrece las mismas ventajas de utilizar la aplicación desde la comodidad del celular, por lo que será mejor que adquieras un teléfono más actualizado que te permita disfrutar de las mejoras que la app de Meta brinda.
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