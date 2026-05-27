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Ciencia y Tecnología

Entérate | WhatsApp deja de funcionar en estos celulares desde junio

Dispositivos lanzados en 2014 o antes dejarán de ser compatibles con WhatsApp por seguridad.

Por El Universal

Mayo 27, 2026 04:11 p.m.
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Entérate | WhatsApp deja de funcionar en estos celulares desde junio
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      En Techbit te explicamos por qué sucede eso y qué dispositivos resultarán afectados el siguiente mes.
      La app de Meta se actualiza constantemente para fortalecer su sistema de seguridad y diseño. Sin embargo, dichas actualizaciones no son soportadas por todos los celulares, sobre todo cuando se considera que su sistema operativo es obsoleto.
      Al no recibir esas mejoras, los dispositivos también se vuelven más vulnerables a sufrir ciberataques, por lo que la aplicación prefiere dejarlos sin servicio antes de exponerlos a este tipo de amenazas.
      A partir del próximo mes de junio de 2026, WhatsApp sólo estará disponible en celulares Android con versión igual o superior a 5.0, y en teléfonos iPhone con iOS 15.1 en adelante.
      Lo anterior significa que la mayoría de celulares lanzados en 2014 o años anteriores dejarán de ser compatibles con WhatsApp. Aquí algunos modelos:
      iPhone 6
      iPhone 6 Plus
      iPhone 5s
      iPhone 5c
      Modelos anteriores
      One M7
      Desire 500
      Desire 300
      Desire 601
      Ascend P6
      Ascend G6
      Ascend Y530
      Optimus G
      Optimus L5, (conocido como E610)
      Optimus L7 II
      L70
      L90
      Moto G primera generación
      Moto E primera generación
      Moto X primera generación
      Galaxy S3
      Galaxy S4 Mini
      Galaxy Ace 4
      Galaxy Core II
      Xperia Z
      Xperia M
      Xperia E1
      Xperia L
      Xperia SP
      Si tu celular aparece en el listado anterior o fue lanzado durante 2014, debes estar preparado, ya que en cualquier momento WhatsApp podría notificarte que el sistema operativo de tu celular dejará de recibir sus actualizaciones.
      Pero no te preocupes, pues en caso de que esto suceda, tu cuenta no se perderá. Así que lo ideal será que crees una copia de seguridad para no perder tu historial de chats y así transferirlo a otro dispositivo más moderno.
      Otra solución es recurrir a la versión escritorio de WhatsApp, aunque no ofrece las mismas ventajas de utilizar la aplicación desde la comodidad del celular, por lo que será mejor que adquieras un teléfono más actualizado que te permita disfrutar de las mejoras que la app de Meta brinda.

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