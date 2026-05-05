Envejecimiento en México, entre desigualdades sociales y de género

En México, envejecer también es una experiencia marcada por la desigualdad de género: la feminización del envejecimiento revela que, aunque las mujeres viven más años, lo hacen en condiciones más precarias, con menores ingresos, escaso acceso a pensiones y una mayor carga de cuidados acumulada a lo largo de su vida.

La vulnerabilidad socioterritorial de las personas mayores en México es consecuencia histórica de modelos de desarrollo que han generado una distribución desigual del empleo, la seguridad social, la atención médica, la infraestructura y los servicios, así como oportunidades diferenciadas de bienestar entre regiones y grupos sociales.

Así lo afirmó Verónica Montes de Oca Zavala, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM, durante su participación en el I Coloquio Internacional "Vulnerabilidad socioterritorial de las personas mayores: retos y perspectivas", organizado por el Instituto de Geografía (IGg).

La especialista subrayó que el envejecimiento no es una experiencia homogénea, pues se vive de manera distinta según el contexto territorial, como ocurre entre entidades del norte y del sur del país.

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Al inaugurar el encuentro académico, la directora del IGg, María Teresa Sánchez Salazar, señaló que este espacio busca visibilizar las condiciones en que envejecen las personas mayores y generar propuestas desde un enfoque de derechos humanos, considerando además normativas internacionales en la materia.

Destacó que en México las personas adultas mayores suman actualmente 17.8 millones y que esta cifra continuará en aumento. De acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población, para 2070 representarán 34.2 por ciento de la población, es decir, 48.4 millones de personas.

En el evento, realizado en formato híbrido, participan especialistas de diversas instituciones nacionales e internacionales, entre ellas la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, la Universidad Politécnica de Madrid, así como universidades autónomas estatales y El Colegio de México.

Durante su conferencia "Interseccionalidad territorial del envejecimiento", Montes de Oca explicó que las vulnerabilidades en la vejez responden a condiciones acumuladas a lo largo del curso de vida, como el acceso a servicios de salud, el tipo de empleo, la disponibilidad de medicamentos, la movilidad, la seguridad y los cuidados. A ello se suman factores como el género, la clase social, la pertenencia étnica y la ubicación territorial.

Precisó que las personas mayores de 60 años representan 12.8 por ciento de la población nacional, con mayor presencia en el centro y sur del país. La Ciudad de México encabeza la proporción con 16 por ciento, seguida de Morelos y Veracruz con 14 por ciento; mientras que Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí y Sinaloa registran alrededor de 13 por ciento.

La investigadora también destacó la feminización del envejecimiento: en la mayoría de las entidades federativas, las mujeres constituyen entre 53 y 54 por ciento de este grupo poblacional. Aunque tienen mayor esperanza de vida, enfrentan condiciones más precarias debido a trayectorias laborales marcadas por la informalidad, el trabajo no remunerado y la falta de acceso a pensiones, lo que se traduce en menores ingresos, dependencia económica y sobrecarga de cuidados.

Finalmente, indicó que persisten brechas regionales en el acceso a servicios de salud. Mientras estados del norte como Baja California Sur, Chihuahua y Nuevo León registran niveles de afiliación cercanos al 90 por ciento, en el sur y sureste estos porcentajes son considerablemente menores, siendo Michoacán la entidad con el nivel más bajo, con 68 por ciento.