Especialistas De Productos Avatar De IA Para Demostraciones De Equipos De Automática Industrial Y Robótica

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Las industrias usan automatización y robots, que pueden ser bastante avanzados, de ahí la dificultad de presentar productos. En este caso, podría llevar mucho tiempo convencer al comprador de la calidad y los beneficios de tales productos debido a su naturaleza compleja. Las demostraciones pueden requerir mucho tiempo, costos y esfuerzo.

La aparición de especialistas en avatar de inteligencia artificial ayuda a promover el equipo industrial. Con Pippit, puede obtener un especialista en avatar que presentará las máquinas y otros equipos correctamente y en detalle. Combinando este avatar con generador de video IA, se pueden generar excelentes demostraciones de productos en cualquier momento conveniente.

En este artículo, consideraremos cómo los especialistas en avatar de IA pueden contribuir a las demostraciones de productos industriales y compartir una forma de hacerlos usando Pippit.

Por qué los compradores técnicos esperan más que folletos de productos

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Los clientes potenciales de su producto generalmente quieren saber no solo sus características sino también cómo funcionará la máquina.

Simplificando información técnica complicada

El avatar de IA puede demostrar el equipo técnico de manera visual y conversacional, simplificando la información compleja.

Permitiendo procesos de compra prolongados

Las decisiones de compra industrial generalmente requieren colaboración entre diferentes partes. Se puede confiar en el especialista de productos virtuales para la consistencia.

Convirtiendo demostraciones de equipos en experiencias de aprendizaje

Es esencial que una buena demostración del producto ofrezca información adicional sobre su valor.

Explicar cómo la tecnología resuelve problemas industriales

En lugar de datos técnicos, el avatar podría demostrar aumentos en productividad, eficiencia, ahorro de costos y otros beneficios.

Creando demostraciones de productos que son siempre accesibles

Los clientes potenciales podrían ver la demostración cuando sea necesario sin tener que establecer citas.

Facilitar la comunicación efectiva en equipos globales

Las empresas que venden equipos para automatización industrial tienden a trabajar con con clientes internacionales.

Proporcionar un mensaje coherente sobre los productos

El avatar se asegura de que cada cliente reciba con un mensaje idéntico, independientemente de su ubicación geográfica.

Ayudando a con la comunicación multilingüe

Las demostraciones se pueden proporcionar en diferentes idiomas a través de la ayuda de especialistas virtuales de productos, asegurando que la información técnica llegue a la audiencia internacional.

Su proceso de creación de especialistas de productos virtuales a través de Pippit

No se necesita tanto esfuerzo para construir avatares de IA que den presentaciones de demostración de equipos como algunas personas piensan. Con Pippit, una empresa puede tener sus presentadores virtuales profesionales en un período de tiempo más corto.

Paso 1: Crea un avatar de IA

Inicie sesión en la plataforma y vaya a "Video Generator". Vaya a la pestaña Herramientas populares en el lado derecho de su página, luego seleccione "Avatares". Aquí puede elegir el avatar de IA fácilmente filtrando opciones basadas en género, edad y escena, entre otros. Además, debe saber que los avatares de Avatar AI estarán disponibles en función de los enlaces de productos que proporcione y otros medios cargados. Puede modificar el avatar, la voz y los scripts a través de Configuración o modificar los detalles después de la generación de video.

Paso 2: Agrega narración

Después de seleccionar su avatar, seleccione la opción "Editar guión" para personalizar las sincronizaciones de guión con su elección de avatar. Modificar el idioma y el texto del guión después de seleccionar el "Idioma" y el "Estilo de título" a continuación. Después de hacer clic en "Editar más", aparecerán varias voces preseleccionadas de la sección "Audio" en la barra de menú.

Seleccione una voz que resuene con su mensaje y vibra para su producción de video. Personalice la apariencia y el encuadre de los avatares diseñados por la mejor inteligencia artificial en la sección "Configuración" después de hacer clic en "Avatares". La IA de personajes también puede mejorar la interactividad de los avatares.

Paso 3: Exportar y compartir

Después de completar su video, haga clic en el botón "Exportar" en la esquina superior derecha del sitio web. Elija su resolución de video (por ejemplo, 1080p, 4K) y formato (es decir, MP4). También es posible configurar la relación de aspecto de acuerdo con la plataforma de redes sociales en la que desea compartirla (por ejemplo, 9: 16 para Instagram Reels o TikTok).

Por último, guarde el video o publíquelo inmediatamente en plataformas populares como Instagram, TikTok o YouTube, e incluso utilícelo en sitios web o en marketing por correo electrónico con IA de personajes para una mayor cobertura y compromiso utilizando la mejor IA posible.

Características que hacen que las demostraciones de IA sean más efectivas

Una característica única del software Pippit es la oportunidad que ofrece a las empresas con crear avatar presentaciones que se ven y suenan muy profesionales y apropiadas para productos industriales complicados. Ya no es necesario que solo los ingenieros y vendedores lleven a cabo cada demostración, ya que las empresas pueden tener sus propios especialistas virtuales comunicándose de manera uniforme y confiable.

Las características incluyen:

*Personalización de avatar

*Voz e idiomas

*Capacidad de sincronización de labios

*Edición simple de guiones

*Los mensajes de productos se transmiten de forma coherente

*Salidas de video de alta calidad

*Procesos de desarrollo de contenido simplificados

*Flexibilidad de la plataforma digital

Estas habilidades permiten a las empresas industriales aumentar fácilmente el alcance de la educación de productos al tiempo que facilitan la toma de decisiones de los clientes.

Knowledge-to-scalability conversión para ventas

El conocimiento técnico es uno de los activos más valiosos en las empresas industriales.

Extrayendo conocimiento de expertos en la materia

Los avatares de IA pueden ayudar a convertir el conocimiento experto en contenido repetible y permitir su uso en diferentes canales como ventas, marketing y capacitación.

Mejorando el proceso de crianza de líderes

Los especialistas en productos ayudarán a los posibles clientes a aprender sobre sus productos, lo que permitirá a los equipos de ventas concentrarse en los clientes potenciales.

Demostraciones de productos en empresas industriales del futuro

El desarrollo de tecnologías de video impulsadas por IA está permitiendo a las organizaciones industriales aprovechar herramientas cada vez más avanzadas para comunicar sus mensajes. Seedance 2.0 es solo un ejemplo de la consistencia, el realismo y la narrativa mejorados que los avatares de IA traen a las demostraciones de productos.

Las organizaciones industriales que trabajan con en automatización y robótica tienen nuevas oportunidades por delante.

Acelere el marketing industrial con Pippit

El uso de especialistas en productos de avatar de IA puede ayudar a las empresas de automatización industrial y robótica a actualizar su enfoque de comunicación. Esto puede ayudar a que la información técnica sea más clara y atractiva para los clientes. Como resultado, existe la oportunidad de aumentar la comprensión del producto, generar confianza en los clientes e impulsar las ventas.

Con Pippit, crear un especialista profesional en productos de IA no es ningún problema. Estos especialistas pueden explicar las funciones del equipo, mostrar sus beneficios y transmitir mensajes clave de manera consistente a través de varios canales de comunicación. Independientemente de si está trabajando con robótica, equipos de fabricación u otro tipo de productos en el sector industrial, los avatares de IA pueden ayudarlo a mejorar la experiencia del cliente.

Use Pippit ahora mismo y vea cómo los especialistas en productos de avatar de IA pueden mejorar su marketing industrial.