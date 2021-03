Facebook dará a los usuarios más control sobre lo que ven

La mayoría de los usuarios de internet dedican gran parte de su tiempo de conexión a las redes sociales que, aunque se trata de espacios personalizados pues cada quien elige a sus contactos y las páginas o creadores que siguen, no siempre muestran primero lo que de verdad le interesa al usuarios. Para brindar una experiencia más valiosa, Facebook está anunciando que dará más control sobre el contenido.

De acuerdo con la compañía están lanzando una actualización que hará más fácil clasificar y explorar los contenidos del News Feed con la intención de que los usuarios tengan más control sobre lo que ven. En ese sentido recientemente, lanzaron la opción de Favoritos, una herramienta que permite priorizar las publicaciones de los amigos y las Páginas que más le gusten a las personas. A través de esta función se puede incluir hasta 30 amigos y Páginas cuyas publicaciones aparecerán más arriba en el News Feed, aunque también se pueden ver como un filtro separado en un nuevo menú en la parte superior del muro.

La barra de filtro de noticias también ofrece ahora un acceso más fácil a la opción "Más Reciente", es decir, la posibilidad de pasar de un News Feed clasificado algorítmicamente, a uno ordenado cronológicamente (con las publicaciones más recientes primero). Facebook explicó que los usuarios de Android podrán acceder a la barra de filtro de noticias cuando se desplacen hacia arriba en el News Feed. La misma funcionalidad estará disponible en la aplicación de iOS en las próximas semanas. "Estas son solo las últimas adiciones a nuestro conjunto de controles existente diseñado para ayudar a las personas a controlar lo que ven en el News Feed, incluidas herramientas como Ocultar Temporalmente (Snooze), donde se pueden esconder por un tiempo las publicaciones de una persona, Página o grupo, y la capacidad de desactivar anuncios políticos", explicó Facebook en su blog.

Por otra parte compartió que, para ayudar a las personas a descubrir contenido nuevo y relevante, la red social sugiere publicaciones de Páginas y grupos que aún no siguen las cuales se basan principalmente en factores como la participación en publicaciones, temas relacionados y ubicación. Sin embargo, para brindar más transparencia sobre esta función, ahora añadirán la pestaña "¿Por qué veo esto?" para obtener más contexto sobre por qué ven las publicaciones de amigos, Páginas y grupos que siguen y también sobre aquellas publicaciones recomendadas.

A detalle Facebook expuso que entre los factores que influyen para mostrar las publicaciones sugeridas están: si tratan de un tema en el que el usuario ha mostrado interés en algún momento; su ubicación; y con qué personas cercanas están interactuando en Facebook. Para actualizar lo que deseas ver y cómo compartes contenido en el News Feed, puedes consultar las preferencias y la configuración de privacidad en la aplicación.

¿Quién puede comentar? En las redes sociales usualmente publicamos lo que más nos gusta. Desde memes y videos divertidos hasta nuestra opinión sobre temas relevantes y, por supuesto, los buenos momentos que pasamos con nuestra familia y amigos. Pero, aunque lo subamos a internet ello no quiere decir que busquemos que todos vean el contenido y lo comenten, es por ello que Facebook anunció una nueva función para tener más control. Se trata de una nueva herramienta a través de la cual los usuarios podrán administrar quién puede comentar en las publicaciones marcadas cómo públicas.

A partir de ahora, se puede controlar la audiencia de comentarios para una determinada publicación, eligiendo entre un menú de opciones que va desde público (cualquier persona que vea la publicación), hasta solo las personas y las Páginas etiquetadas. "El objetivo del News Feed es conectarte con lo que más te importa: las personas en tu vida, contenido que te resulta relevante y el mundo que te rodea. Los amigos que agregas, las Páginas que te gustan, los grupos a los que te unes y las cosas con las que interactúas dan forma a la apariencia del News Feed todos los días. Al ajustar la audiencia de comentarios, puedes controlar aún más cómo deseas iniciar una conversación en tus posts públicos, y limitar interacciones potencialmente no deseadas", explicó Facebook.

Si bien la nueva función puede brindar mayor nivel de seguridad a los usuarios en general, también está diseñada para que las figuras públicas, los creadores de contenido, los negocios y las marcas puedan limitar la audiencia de comentarios en sus posts públicos para ayudarlos a tener una experiencia con mayor confianza y participen en conversaciones más significativas con su comunidad. "Esta nueva herramienta es el ejemplo más reciente de cómo estamos facilitando que las personas puedan controlar y administrar su News Feed para reflejar mejor sus intereses y prioridades", señaló la compañía.