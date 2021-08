Facebook Workrooms, con VR cambiarán las clases y el trabajo

Muchos alumnos en México han regresado a las clases presenciales. Sin embargo, diversos especialistas y compañías consideran que las reuniones virtuales para temas escolares y de trabajo seguirán siendo necesarias, incluso cuando la pandemia por Covid-19 esté controlada. Pero el futuro de esta herramienta, al menos en la opinión de Facebook está basado en la Realidad Virtual (VR) y para ello está impulsando Workrooms.

Muchos extrañan las reuniones en persona y poco a poco se están retomando. Sin embargo, la compañía propiedad de Mark Zuckerberg imagina un mundo en donde personas de todas partes puedan interactuar de una manera más realista tal y como si estuvieran compartiendo el mismo espacio.

Para lograr lo anterior Facebook lanzará para Oculus su herramienta Horizon Workrooms, un ambicioso intento de llevar los mejores aspectos de las reuniones en persona al mundo virtual. Se compone de avatares expresivos, sonido espacial, seguimiento de manos y capacidades de realidad mixta. Incluso da la oportunidad de los usuarios de transmitir el escritorio de su PC en realidad virtual para tomar notas, al igual que en la vida real.

Quienes ya tuvieron la oportunidad de probar el sistema compartieron que para poder acceder a este mundo VR es necesario primero crear una cuenta de Workrooms, además de instalar la aplicación complementaria en la PC y en el visor Oculus Quest 2. Una vez que inicia el sistema se pide al usuario habilitar el seguimiento de manos y a continuación es momento de personalizar el avatar. Y, dado que es compatible con Mac o PC, se puede ver el teclado y ratón real dentro del entorno de realidad virtual.

De lo físico a lo virtual

Lo que hace a este sistema diferente es que, ya en la reunión, el seguimiento de manos permite saludar a los demás. Además, el sonido proviene de donde está colocada la otra persona, o al menos su avatar, es decir que si alguien en el otro lado de la mesa virtual habla, el audio se escucha más lejos.

Por otra parte, esta tecnología permite colocar a los usuarios en bellos espacios, salas cómodas y modernas con ventanas que ofrecen, por ejemplo, vista a un lago.

Sobre esta opción Andrew Bosworth, jefe de realidad virtual y realidad aumentada de Facebook dijo que hay "algo que falta" con las videollamadas, y que hay una fuerte tendencia hacia las aplicaciones de colaboración VR buscando dar la sensación de estar realmente en un espacio con los demás con ventajas como que las personas pueden recordar mejor reuniones específicas.

Workrooms es parte de los planes de Facebook para crear el metaverso, un espacio en donde las personas puedan vivir una vida virtual. En este caso en particular sería una alternativa de trabajo con características como un pizarrón que puede crecer todo lo que se necesite o cambiar el aspecto de la sala en tiempo real para, por ejemplo, pasar de una mesa de conferencias circular a algo que se asemeja a un aula.

Respecto a la seguridad y la privacidad, Facebook afirmó que no usará conversaciones o materiales de las sesiones de Workrooms para perfilar los anuncios. También contarán con la opción de denunciar a individuos y grupos enteros si están violando las normas de la comunidad

Una apuesta que podría ser arriesgada.

Todavía no hay una fecha para el lanzamiento de la plataforma de Facebook. Sin embargo, la compañía está convencida de que a través de la Realidad Virtual podrá dar un nuevo impulso a la comunicación a distancia. Habrá que esperar para saber si tiene razón pues Zoom, empresa que logró grandes ganancias en los últimos dos años, perdió valor en sus acciones con el regreso a las actividades presenciales.

De acuerdo con los últimos informes de la compañía, en su segundo trimestre fiscal, tuvo ganancias 54% superiores al mismo periodo del año anterior.

No obstante Zoom experimenta una importante desaceleración en sus ventas. A pesar de registrar un aumento del 191% en el último trimestre, el porcentaje es bajo si se compara con el mismo periodo del año anterior cuando su crecimiento fue de 355%. Y, según las proyecciones de la propia compañía, sus ventas aumentarán solo 31% en el nuevo trimestre. Un indicador negativo más es que este martes, las acciones de Zoom se desplomaron un 16%.

Por último hay que mencionar que la competencia está creciendo, tan solo hay que señalar que Microsoft, Google y Cisco tienen sus propias plataformas. Así que aún es temprano para saber qué sucederá con las reuniones virtuales.