Google inhabilita Maps en Ucrania para proteger a ciudadanos

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 28 (EL UNIVERSAL).- Las funciones utilizan datos de ubicación anónimos recopilados de teléfonos inteligentes Android, para mostrar dónde hay retrasos en el tráfico en las carreteras y qué negocios y tiendas están ocupados.

Los expertos dicen que tales datos podrían ofrecer información sobre el progreso de la invasión. Un experto en inteligencia de fuente abierta (OSINT) dijo que vio señales de la invasión rusa a principios del jueves pasado después de detectar "atascos de tráfico" inusuales en la frontera con Ucrania en Google Maps.

"Creo que fuimos las primeras personas en ver la invasión", dijo al medio especializado Motherboard la semana pasada el experto en OSINT, el profesor Jerry Lewis del Instituto Middlebury. "Y lo vimos en una aplicación de tráfico".

Google dijo que la decisión de deshabilitar estas funciones se tomó para proteger la seguridad de los usuarios locales después de consultar con las autoridades ucranianas, así lo señaló el portal Vice.

Las funciones se han deshabilitado del acceso global, pero Google dice que la información de tráfico en vivo seguirá estando disponible para los conductores que usan funciones de navegación paso a paso en la región.

No está claro si Google alguna vez deshabilitó estas funciones durante conflictos o guerras anteriores. Los datos de ubicación recopilados por los servicios de mapas a menudo ofrecen este tipo de información inesperada.

Por ejemplo, cuando la aplicación de seguimiento del estado físico Strava lanzó un mapa en 2017 de la actividad de los usuarios, reveló accidentalmente la ubicación de varias bases militares de Estados Unidos y mostró dónde los soldados habían estado dando vueltas alrededor de los aeródromos.

Del mismo modo, las funciones de geolocalización de Snapchat se han utilizado para recopilar imágenes y videos de la primera línea en la Guerra de Irak. Y con o sin datos de ubicación, la información compartida en zonas de guerra a través de las redes sociales se ha convertido en una herramienta vital para investigadores de código abierto, periodistas y otros.

Por lo general, estos datos deben combinarse con otras fuentes para proporcionar información confiable. En el caso de los atascos de tráfico detectados fuera de Ucrania el jueves pasado, por ejemplo, los investigadores ya estaban examinando el área utilizando imágenes de satélite.

Los datos de los teléfonos inteligentes probablemente provengan de civiles detenidos en controles de carretera, no de soldados que usan teléfonos Android.

"Creo que las grandes empresas de datos a menudo no quieren enfrentarse directamente a la utilidad que pueden tener sus datos", dijo Lewis, investigador de OSINT, a Motherboard la semana pasada. "Quiero decir, es genial cuando lo hacemos, ¿verdad? Tal vez sea menos genial si los rusos pudieran hacer algo similar a, ya sabes, detectar una ofensiva de los ucranianos".