Google Photos ya no realizará copias automáticas de WhatsApp

Para muchos era una práctica función para respaldar sus recuerdos, para otros era una molestia que se guardaran las cadenas y los memes. Pues ahora Google Photos ha anunciado que ya no realizará copias de seguridad de las imágenes de WhatsApp, Facebook, Instagram y otros servicios de mensajería y redes sociales.

La razón de la decisión, dijo la compañía, es ahorrar recursos pues han descubierto que "la gente comparte más fotos y videos" durante la pandemia de Covid-19. Lo que da una señal de que el cambio podría ser temporal. Y, antes de que te pienses que cada semana tendrás que respaldar de manera manual todas las imágenes que te gustan de otras plataformas, la buena noticia es que puedes volver a habilitar manualmente las copias de seguridad para cualquier servicio que desees. Aunque significara un paso más a realizar para asegurarte de no perder tus recuerdos, considera que la intención de la compañía es ahorrar datos a los usuarios pues muchos ni siquiera saben que existe esta función que, de acuerdo a la configuración, trabaja en segundo plano para realizar las copias, lo que podría significar no solo el consumo de ancho de banda sino de recursos en los dispositivos.

Sin embargo cabe señalar que las fotos y videos previamente respaldados de aplicaciones de mensajería no se verán afectados. Si ni siquiera sabías que existía esta función y quieres ver todos los archivos de aplicaciones guardados solo tienes que abrir la aplicación Google Photos, en la parte inferior, toca Biblioteca, luego "Fotos en el dispositivo" y por último da clic en Ver todo en donde podrás abrir la carpeta de la aplicación que desees.

Y si quieres mantener el respaldo automático solo abre la aplicación Google Photos, en la parte inferior da clic en Biblioteca, luego Fotos en el dispositivo y Ver todo. Entonces deberás seleccionar la carpeta de la que desea hacer una copia de seguridad y, en la parte superior, solo activa la opción Copia de seguridad y sincronización.