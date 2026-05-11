Investigación en Reino Unido vincula arte con envejecimiento más lento

Redacción Ciencia, 12 may (EFE).- El proceso de envejecimiento biológico puede verse ralentizado si se participa regularmente en actividades artísticas, como leer, escuchar música o visitar un museo.

Estudio de University College London sobre envejecimiento y arte

Un estudio que publica Innovation in Aging y encabezado por el University College London (UCL) analizó las respuestas a una encuesta y los datos de análisis de sangre de 3.556 adultos del Reino Unido.

Los investigadores compararon la participación en actividades artísticas y culturales con los cambios químicos en el ADN que influyen en el envejecimiento biológico sin alterar el código genético.

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Resultados y conclusiones del estudio

Las personas que participaban en actividades artísticas y culturales con mayor frecuencia y de más variedad parecían tener un ritmo de envejecimiento más lento y una edad biológica más joven, tal y como sugerían los cambios en el ADN.

Las personas que realizaban alguna actividad artística, al menos una vez a la semana, parecían envejecer un 4 % más lentamente que quienes raramente lo hacían.

Este resultado es similar al observado entre quienes hacían ejercicio al menos una vez a la semana, en comparación con quienes no.

La relación era más marcada en adultos de mediana edad y mayores de 40 años y se mantenía tras tener en cuenta factores que podrían sesgar los resultados, como el índice de masa corporal, el tabaquismo, el nivel educativo y los ingresos.

El estudio "aporta la primera evidencia de que la participación en actividades artísticas y culturales está relacionada con un ritmo más lento de envejecimiento biológico", destacó Feifei Bu, una de las firmantes del texto.

Esta investigación se suma al creciente conjunto de pruebas sobre el impacto de las artes en la salud, ya que se ha demostrado que "reducen el estrés, disminuyen la inflamación y mejoran el riesgo de enfermedades cardiovasculares, tal y como se sabe que hace el ejercicio físico", agregó.

Además, sugiere que participar en actividades artísticas que sean diversas puede resultar beneficioso, lo que puede deberse a que cada actividad tiene diferentes ´ingredientes´ que favorecen la salud, como la estimulación física, cognitiva, emocional o social.

Los investigadores usaron varios tipo de relojes epigenéticos, es decir, pruebas que analizan los cambios en el ADN relacionados con la edad.

Según el reloj DunedinPACE, realizar una actividad artística, al menos tres veces al año, se asoció con un envejecimiento un 2 % más lento; la participación mensual, un 3 % y la actividad semanal, un 4 %, en comparación con quienes participaban en actividades artísticas menos de tres veces al año.

La prueba PhenoAge, que estima la edad biológica, indicó que las personas que hacían actividades artísticas y culturales al menos una vez a la semana eran de media un año más jóvenes. En el caso del ejercicio físico, la media era algo más de medio año.