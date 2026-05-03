IPN crea robot asistente para personas con discapacidad motriz

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- Estudiantes del

(IPN) de México

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uncapaz de recoger y transportar objetos de uso cotidiano, con el objetivo de apoyar a personas con discapacidad motriz en las piernas.El prototipo fue construido por alumnos de laen Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), quienes diseñaron un sistema equipado con, uny una garra que permite manipular objetos como medicamentos, libros o vasos.El robot cuenta con unaelaborada conen forma de "V", lo que le brindaante impactos y al desplazarse sobre superficies con ligeros desniveles."Vimos la posibilidad decon un, integrando diversas metodologías aprendidas durante la carrera y otras adquiridas en el proceso", explicó en un comunicado, líder del proyecto.El dispositivo puedee incluso girar sobre su propio eje. Además, incorpora un sistema deen tiempo real mediante dos cámaras y cuatro, que permiten al usuario observar tanto el movimiento como la manipulación de objetos desde un teléfono celular.Para su desarrollo, los estudiantes trabajaron con unconen las piernas, quien puede utilizar sus manos. A partir de ello, adaptaron el control del robot a un, desde el cual se operan tanto el sistema móvil como elEn su programación, el equipo utilizó tecnologías como, conexión Wi-Fi, comunicación UART y USB, además del sistema, que facilita funciones como navegación autónoma, mapeo, control de brazos robóticos y reconocimiento de objetos medianteEl robot está compuesto por: uno móvil, encargado del desplazamiento, y otro manipulador, que incluye elcapaz de sujetar objetos a una altura de entre 60 centímetros y un metro, adecuada para mesas convencionales.El sistema funciona con, servomotores ycon una autonomía aproximada de 12 horas.Los estudiantes señalaron que en México existe unade este tipo de tecnología, y que los dispositivos importados suelen tener, lo que restringe su acceso a una minoría de la población.