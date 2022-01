La Luna y Marte se "besarán" esta noche

Este 2021 pudimos ser testigos de múltiples eventos astronómicos. La Luna de sangre, eclipses y lluvias de estrellas fueron solo algunos de los fenómenos que nos dieron vistas espectaculares a lo largo del año.

Como un último regalo para aquellos que disfrutan de mirar al cielo y apreciar la belleza de la Luna, y hasta para quienes creen que es la oportunidad de cerrar un ciclo recargados de energía, ocurrirá un espectáculo que podrá verse en las horas previas al inicio de 2022.

Se trata de un "beso" entre Marte y la Luna, fenómeno que a pesar de ocurrir con relativa frecuencia, sigue proporcionando un paisaje inigualable. En Destinos te contamos cómo y cuándo verlo.

Qué sucede cuando la Luna y Marte se "besan"

A este fenómeno se le llama "beso" entre la Luna y Marte debido a que el planeta y el satélite se aproximan a una distancia que, a pesar de implicar una enorme distancia, proporciona la sensación de que están casi el uno junto al otro.

Esto sucede cuando existe una conjunción que, en términos astronómicos, significa que dos astros pueden ser observados desde un tercero, en este caso el planeta Tierra.

La Luna tiene varias conjunciones a lo largo del año con astros y planetas, siendo su proximidad con Marte una de las más populares gracias a su característico nombre y la curiosidad que el planeta rojo sigue ocasionando.

A pesar de que en mayo pudimos atestiguar otro acercamiento de este tipo, el de esta noche causa mayor sensación ya que despedirá el año y en algunas regiones será el escenario de la transición entre 2021 y 2022.

Cómo ver el beso entre La Luna y Marte Al posicionarse más cerca de la Tierra de lo usual, la vista de ambos será nítida, por lo que no se requerirá de herramientas especiales para poder ver este fenómeno.

Además, tomando en cuenta las predicciones climatológicas para el último día del 2021 en casi todo el país, tendremos un cielo despejado que permitirá apreciar este roce entre Marte y la Luna.

Lo único que deberás hacer es ubicar un espacio en el que no exista tanta contaminación lumínica ni cableados que puedan obstruir tu vista.

Por desgracia, si lo que quieres es una fotografía para el recuerdo, capturar este momento es una tarea complicada si no tienes un equipo profesional, así que lo mejor será guardarlo en tu memoria.

Además de apreciar el fenómeno, si quieres aprender más de astronomía y aumentar lo significativo de este espectáculo, puedes consultar el estado de las constelaciones por las que atravesará este "beso" a través de apps especializadas como SkySafari o SkyView.

Conjunciones astronómicas, un espectáculo imperdible

Este beso entre Marte y la Luna no es el único de su tipo, y el satélite con cierta frecuencia se encuentra con otros planetas, adquiriendo una forma y color distinto por cada uno de ellos, proporcionando vistas de la galaxia dignas de admirarse.

Si eres amante de estos fenómenos astronómicos y no quieres perderte ninguno de los que nos aguardan para 2022, te recomendamos seguir en redes sociales algunas de las cuentas que dan informes detallados y en tiempo real sobre el estado del espacio, como el Instituto de Astronomía de la UNAM, que tiene espacios y pláticas especializadas sobre el tema en el que participan investigadores y expertos.