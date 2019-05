La Wi-Fi Alliance también veta a Huawei

Otra compañía se ha sumado a "darle la espalda" a Huawei, luego de que la SD Association vetara a la firma, impidiendo así que sus dispositivos incluyan ranuras para memorias microSD.

Ahora, la Wi-Fi Alliance decidió unirse al veto contra Huawei, no obstante, no significa que los smartphones de Huawei ya no tendrán soporte para redes WiFi, ya que aunque la propia asociación indicó por medio de un comunicado que "se ha limitado el acceso a Huawei por el momento", y por tanto, la firma china ya no tendrá la capacidad de participar en el desarrollo de nuevos estándares basados en la tecnología Wi-Fi, si podría seguir creando dispositivos con conectividad 5G.

La decisión de Google de restringirle a Huawei el acceso a su software, Android, ha generado fuertes reacciones en el país asiático. Plataformas como Sina Weibo han servido de altavoz a las manifestaciones en apoyo al gigante tecnológico.

No obstante, Huawei es una de las compañías más fuertes en el sector de telecomunicaciones y conexiones inalámbricas, por lo que de aplicarse, no será la única afectada.

Igualmente, Huawei dejó de ser miembro de JEDEC, responsable de establecer estándares para productos semiconductores y las especificaciones para los distintos estándares de USB. Huawei dijo que su retiro será temporal, hasta que se arreglen sus problemas con Estados Unidos.