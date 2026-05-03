Lluvia de Meteoros Eta Acuáridas: ¿cómo disfrutar del evento?

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- En mayo, el firmamento será testigo de un espectáculo inolvidable, imperdible para los amantes de la astronomía. Se trata de la Lluvia de Meteoros Eta Acuáridas, un fenómeno que alcanza su punto máximo a principio de este mes cada año.

Las Eta Acuáridas son conocidas por su velocidad, dejando ver hasta aproximadamente 50 meteoros por hora en condiciones ideales. En esta ocasión, la Luna tendrá un porcentaje de iluminación del 83%, reduciendo su visibilidad.

Este evento es provocado por los restos de polvo dejados por el cometa Halley (1P/Halley), el cual ocasiona que pequeñas partículas impacten en la atmósfera terrestre a unos 65 kilómetros por segundo y se desintegren dejando estelas brillantes a su paso.

Este año, las Eta Acuáridas alcanzarán su punto máximo entre el lunes 4 y el jueves 7 de mayo, cinco días después de la Luna de Flores. Para disfrutar de sus brillantes destellos, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

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- Busca un lugar adecuado: encuentra un lugar oscuro, alejado de las luces de la ciudad y del alumbrado público, preferentemente lejos de edificios y árboles altos que puedan obstaculizar tu campo de visión.

- Ubica el radiante: éste estará ubicado en dirección a la constelación de Acuario, cerca de la estrella Eta Aquarii, aparecerá en el cielo alrededor de las 4:00 horas.

- Considera la hora: el mejor momento para observar este evento es durante horas previas al amanecer, mirando hacia el este en el cielo.

- Consulta las condiciones climáticas: asegúrate de que el cielo se mantenga despejado

- Aléjate de obstáculos: además de edificios y árboles, aléjate de la luz lunar.

- Ponte cómodo y ten paciencia: lleva contigo una silla o saco de dormir, acuéstate, adapta tu vista a la oscuridad durante 20 o 30 minutos y espera.

Según el sitio especializado Star Walk, esta lluvia de meteoros tiene un periodo de actividad del 19 de abril al 28 de mayo, sin embargo, el mejor momento para observar este evento es el miércoles 6 de mayo, en las horas previas al amanecer.

De acuerdo con el portal de la NASA, el hemisferio sur es el más propicio para observarlas; en el norte solo se verán alrededor de 10 meteoros por hora, debido a que el radiante permanecerá bajo el horizonte. Por ello, solo se podrá ver en algunas zonas del norte de México.

Para la agencia espacial NASA, tomar fotografías de una lluvia de meteoros es un ejercicio que requiere de paciencia, pues los meteoros cruzan el cielo con rapidez y sin previo aviso. Estos son algunos consejos para tomar fotos inolvidables:

- Elige el mejor momento.

- Aléjate de las luces de la ciudad y baja el brillo de la pantalla de tu cámara.

- Utiliza un trípode para reducir los temblores en las exposiciones largas.

- Usa una lenta gran angular para capturar una mayor superficie del cielo.

- Utiliza un cable para disparar el obturador o un temporizador.

- Enfoca tu lente manualmente, apunta tu cámara y calcula el tiempo de exposición.