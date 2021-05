Localizan 17 entierros y construcciones prehispánicas en Xochimilco

Restos de dos conjuntos habitacionales, 17 entierros humanos, muros de contención y sistemas constructivos con cajones de relleno y pequeñas plataformas que datan del Posclásico Temprano (900-1350 d.C.), fueron localizados en un predio particular ubicado en el Barrio San Pedro Tlalnáhuac, alcaldía Xochimilco, donde se pretende construir un local comercial.

En el terreno de 630 metros cuadrados que se localiza cerca del Centro Deportivo Xochimilco, se proyecta la edificación de un local comercial, fueron ubicados vestigios prehispánicos; sin embargo, desde hace tres meses especialistas de la Dirección de Salvamento Arqueológico (DSA) del INAH, trabajan en el sitio considerado como de "alto potencial arqueológico".

El salvamento arqueológico lo realizan los investigadores Mara Abigail Becerra Amezcua, Hussein Amador Palacios y Areli Recoba Guarneros, quienes "han constatado que los sucesivos moradores realizaron escasos cambios a las estructuras de una casa ubicada en el Barrio San Pedro Tlalnáhuac, manteniendo prácticamente la misma disposición espacial desde el periodo Posclásico Temprano (900-1350 d.C.)"

A ese periodo, dijo Becerra Amezcua, corresponde el contexto más antiguo que fue hallado a más de dos metros de profundidad, donde también fueron ubicadas "diversas oquedades en los estratos arcillosos (bentonitas con alta capacidad de absorción) evidenciaron la intención de los viejos habitantes por mejorar el terreno natural, cuya función debió dirigirse hacia el control del agua del lago somero y mantenimiento de las áreas chinamperas, esto para el cultivo y recuperación de los recursos lacustres que aprovecharon para el autoconsumo".

El estrato siguiente corresponde al periodo Posclásico Tardío (1350-1521 d.C.) y de esa fecha se encontraron restos de dos conjuntos habitacionales, al norte y al sur del terreno, elaborados con muros de piedra y adobe, pisos y apisonados consolidados y de buena calidad, así como un tlecuilli o fogón, asociado a un cuarto.

Becerra Amezcua detalló que del Posclásico Tardío se registraron materiales cerámicos y líticos, lo que indica que durante esa época, la vivienda estuvo "destinada a actividades cotidianas referentes al aprovechamiento del entorno lacustre y chinampero".

El INAH informó en un comunicado que en el sitio también se ubicaron gran variedad de "elementos añadidos", entre muros de contención y sistemas constructivos con cajones de relleno, pequeñas plataformas y levantamiento de pisos continuos, aunque aún no se determina la extensión total de los conjuntos habitacionales, pues "se prolongan a los predios contiguos".

Los investigadores señalaron que los dos conjuntos habitacionales estaban conectados por un patio en el que se hallaron 17 entierros y uno de ellos destacó pues corresponde al de un individuo adulto "al que le fue ofrendado un bezote de obsidiana y una vasija de la loza del tipo Texcoco Bruñida, indicativos de que el personaje contaba con cierto estatus social, por lo menos, dentro de la familia o localidad".

Mara Becerra y Hussein Amador indicaron que la mayoría de los entierros datan del Posclásico Tardío, pero también hay del periodo Colonial Temprano, es decir, "de las primeras décadas consumada la caída de México-Tenochtitlan. Sus características demuestran que en estas zonas retiradas de la capital tenochca dilató la adopción de las nuevas prácticas vinculadas a los conquistadores, no obstante que Xochimilco cayó en manos de los españoles en la batalla del 15 de abril de 1521".

El espacio funerario mide 12 metros de largo y el ancho está por determinarse, pues continúa en un predio adyacente. Sin embargo, se sabe que "fue consagrado mediante la ofrenda de un perro, y salvo la osamenta de un infante, los entierros restantes son de individuos adultos orientados tanto de oriente a poniente, como de norte a sur. La mayoría corresponden al Posclásico Tardío y fueron colocados en posición decúbito dorsal flexionado, acorde al rito mortuorio mesoamericano".

Hussein Amador detalló que dos entierros corresponden al periodo Colonial Temprano y fueron depositados de forma extendida, es decir, "a la usanza cristiana, pero a la altura de sus hombros se les dispuso la clavícula de otras osamentas que fueron removidas, a modo de ofrenda. Esto, y el que fueran inhumados en su hogar, revela que la transición a la práctica funeraria cristiana fue paulatina, persistiendo ciertas ideas de la cosmovisión mesoamericana".

Las excavaciones, dijo Mara Becerra, están por concluir, pero se dará paso al seguimiento de la obra, del que podrían desprenderse otros hallazgos y la definición de las dimensiones de ciertas estructuras arqueológicas: "Se solicitará la modificación de algunos aspectos del proyecto constructivo a fin de proteger las mismas".