Ola de calor: ¿cómo proteger a tus mascotas de pulgas y garrapatas?

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 2 (EL UNIVERSAL).- Las altas temperaturas que traen consigo las olas de calor en México son factores clave que aceleran la reproducción de pulgas y garrapatas. Por lo que la posibilidad de contagios en animales domésticos incrementa en esta época.

Cómo proteger a tus mascotas de pulgas y garrapatas

Estos parásitos aparecen con mayor frecuencia en ambientes cálidos y húmedos, representando un peligro no solo para la salud de tu mascota, sino también para el resto de la familia durante la primavera y verano.

Para proteger a tu mascota de estos parásitos, es esencial vigilar el comportamiento de tu perro o gato, identificando posibles señales de contagio, como rascado intenso, lamidas y acicalamiento constante, enrojecimiento o costras.

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Además, la picadura de estos insectos puede provocar también una reacción alérgica, lo que puede provocar inflamación, caída del pelaje, o erupciones cutáneas. En casos más graves, pueden ocasionar anemia o infecciones intestinales.

Por ello, para evitar contagios es necesario que se cuente con un plan preventivo que ayude a disminuir la probabilidad de contagios. A continuación, te dejamos algunos consejos para cuidar la salud y bienestar de tu mascota:

Utiliza productos antipulgas: aplica algún producto tópico antipulgas, medicamentos orales o collares medicados, recomendados previamente por un profesional veterinario de acuerdo con el peso y la edad de tu mascota.

Baña a tu mascota frecuentemente: baña a tu perro o gato con un champú antipulgas que sirva de protección en temporadas de calor. En épocas de lluvia, opta por baños en seco y la aplicación de aerosoles o polvos contra pulgas.

Revisión y cepillado constante: identifica puntitos negros en el pelaje de tu mascota y cepilla frecuentemente las zonas de mayor calor, como la base de la cola, la zona lumbar, el abdomen, la ingle, las orejas, entre los dedos y axilas, el cuello y alrededor del collar.

Limpieza del entorno: mantén limpias las alfombras, ropa, la cama, juguetes y área de estancia de tu mascota. Revisa y aspira los muebles ante la presencia de huevos de pulgas.

Diferencias entre pulgas y garrapatas

Para identificar a estos insectos es importante conocer sus diferencias. De acuerdo con el Centro Nacional de Información de Pesticidas (NPIC), las pulgas son insectos pequeños, sin alas y con cuerpos aplanados de color marrón oscuro.

Los cuerpos delgados y planos de estos parásitos les permiten moverse a través del pelaje, donde se alimentan picando y chupando la sangre del huésped. Con sus largas patas traseras pueden saltar grandes distancias y poseen gran movilidad.

Por otro lado, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (NIH), las garrapatas son pequeños arácnidos de cuerpo redondo, que se alimentan de la sangre y se encuentran con mayor frecuencia en la hierba alta o arbustos, en los meses de marzo a noviembre.

Las pulgas y garrapatas pueden transmitir diversas enfermedades al ser humano, entre las más comunes se encuentra la Rickettsiosis, una afección que ocurre a través de la picadura directa de estos parásitos.

Entre los síntomas principales destacan la fiebre, dolor de cabeza y malestar general. En la zona de la picadura puede aparecer una pequeña llaga llamada "escara", de apariencia negra y dura, además de erupciones cutáneas.

Otro padecimiento común transmitido por la picadura de garrapata es la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana que provoca sarpullido en la piel, fiebre, dolor de cabeza y fatiga, con probabilidad de extenderse al sistema nervioso.