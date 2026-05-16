Pilates en casa: 5 ejercicios para mejorar la postura

Pasar largas horas frente a la computadora, usar el celular constantemente o mantener malas posiciones al sentarse puede provocar dolores musculares y afectar la alineación corporal.

Ante esa problemática, cada vez más personas recurren al Pilates en casa como una alternativa efectiva para mejorar la postura y disminuir molestias físicas.

Pilates fortalece músculos y reduce tensión en cuello y hombros

La popularidad de esta disciplina ayuda a fortalecer músculos, aumentar la flexibilidad y reducir la tensión acumulada en zonas como cuello y hombros. Por este motivo, si buscas sentirte mejor y corregir tu postura, a continuación te diremos cuáles son los ejercicios de Pilates que pueden ayudarte sin necesidad de equipo especializado.

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Realizar estos ejercicios durante al menos 20 minutos al día puede marcar una gran diferencia en la salud física y el bienestar general, especialmente si pasas mucho tiempo sentado o frente a pantallas.

Ejercicios de pilates para aliviar rigidez y mejorar alineación

El Roll Up es uno de los movimientos más conocidos de Pilates que no necesita ayuda de equipo para realizarlo. Este ejercicio fortalece el abdomen y ayuda a mejorar la alineación de la columna.

Cómo hacerlo:

Acuéstate boca arriba con las piernas estiradas.

Levanta lentamente los brazos y el torso hasta quedar sentado.

Baja de forma controlada.

Ideal para liberar tensión en espalda y hombros, esta posición mejora la movilidad de la columna y ayuda a disminuir la rigidez muscular.

Paso a paso:

Colócate en cuatro puntos.

Arquea la espalda hacia arriba y luego hacia abajo lentamente.

Coordina el movimiento con la respiración.

La plancha fortalece el core y estabiliza la postura corporal. Con práctica constante, este ejercicio ayuda a evitar encorvarse y mejora la resistencia muscular.

Cómo realizarla:

Apoya antebrazos y puntas de los pies en el suelo.

Mantén la espalda recta y el abdomen firme durante 20 segundos.

Este es uno de los mejores ejercicios para combatir la tensión en los hombros, además ayuda a contrarrestar la postura encorvada causada por el uso excesivo de dispositivos electrónicos.

Cómo hacerlo:

Siéntate con la espalda recta.

Extiende los brazos hacia los lados y abre el pecho lentamente.

Mantén la posición por algunos segundos.

Fortalece la parte superior del cuerpo y mejora la postura, asimismo, este ejercicio ayuda a reducir la presión acumulada en hombros y cuello.

Paso a paso:

Acuéstate boca abajo.

Eleva suavemente el pecho mientras mantienes el abdomen firme.

Baja lentamente.