¿Por qué es peligroso dormir con el ventilador encendido?

Las altas temperaturas en México han obligado a miles de personas a dormir con el ventilador encendido para soportar las noches sofocantes; sin embargo, especialistas advierten que esta práctica podría traer consecuencias inesperadas para la salud.

De acuerdo con autoridades de Protección Civil, la nueva onda de calor en México mantendrá temperaturas de hasta 31 grados y sensaciones térmicas superiores a los 34 grados en varias zonas del país, situación que ha disparado el uso de ventiladores, aire acondicionado y otros métodos para refrescarse.

¿Qué pasa si se duerme con el ventilador toda la noche?

Aunque el ventilador ayuda a disminuir la sensación de calor y facilita el descanso, expertos señalan que mantenerlo prendido durante varias horas puede afectar el organismo.

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El médico general Vic Armenta explicó en redes sociales que el flujo constante de aire puede mover polvo, ácaros y partículas acumuladas dentro de la habitación, lo que incrementa síntomas de alergias, irritación en la garganta y congestión nasal.

Además, mencionó que dormir expuesto directamente al aire del ventilador puede provocar resequedad en la nariz y boca, generando mayor producción de moco, molestias respiratorias e incluso dolores de cabeza al despertar.

Otro de los efectos más comunes, dijo, es la tensión muscular, pues cuando el aire frío impacta continuamente ciertas zonas del cuerpo, pueden aparecer contracturas, rigidez en cuello, espalda y hombros.

Recomendaciones para usar ventilador

Aunque no es necesario dejar de usarlo por completo, sí existen recomendaciones para evitar las consecuencias negativas del ventilador durante la noche.

Entre las principales sugerencias destacan:

Utilizar el modo giratorio para evitar que el aire apunte directamente al cuerpo.

Activar el temporizador y apagarlo después de algunas horas.

Mantener limpias las aspas para reducir polvo y bacterias.

Evitar velocidades demasiado intensas.

Dormir con una ventana ligeramente abierta para mejorar la ventilación.

Tener agua cerca para mantenerse hidratado durante la noche.

Autoridades informaron que esta nueva onda de calor comenzó el martes 5 de mayo y se extenderá hasta el viernes, con temperaturas elevadas y sensación térmica superior a los 33 grados en distintas regiones del país.

Ante este panorama, expertos recomiendan evitar exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y tomar precauciones al momento de dormir, especialmente durante las noches más calurosas.