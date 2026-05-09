Qué alimentos ayudan a reducir el riesgo cardiovascular

Sábado, 9 de mayo de 2026 08:34 | Ciencia y Tecnología | SALUD-ALIMENTOS

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 9 (EL UNIVERSAL).- La salud cardiovascular también depende de la alimentación diaria; y es que comer con conciencia previene condiciones a largo plazo, entre ellas, aterosclerosis, varices, aneurisma, vasculitis e infartos.

Tanto las grasas saturadas como los ultraprocesados aumentan el colesterol LDL o "malo" y éste se va depositando en las arterias, lo que forma placas y enfermedades. Sin embargo, hay una lista de alimentos que pueden proteger tu corazón, arterias y venas.

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Conoce aquí cuáles son.

Alimentos que afectan la salud cardiovascular

Si tienes antecedentes familiares, si tu médico te ha recomendado cuidar más tu salud cardiovascular o si simplemente quieres prevenir cualquier riesgo, entonces tienes que revisar lo que estás comiendo.

Para empezar, la Fundación Española del Corazón recomienda limitar el consumo de grasas saturadas y grasas trans, por ejemplo, lácteos enteros, mantequilla, carnes rojas, embutidos, yema de huevo, comidas fritas y bollería industrial.

En particular, las grasas trans se utilizan en productos de pastelería, galletas y panes. No obstante, representan un riesgo tanto para el corazón como para el resto del organismo.

Asimismo, la Fundación Española del Corazón sugiere reducir el consumo de sodio, ya sea en snacks, embutidos (jamón, tocino y salchichas), alimentos enlatados, sopas instantáneas, quesos curados y salsas industriales.

Alimentos que protegen la salud cardiovascular

Por el contrario, la nutricionista Gemma Chiva-Blanch, en un artículo de la Universitat Oberta de Catalunya, indica que existen alimentos que ayudan a reducir el riesgo cardiovascular cuando se integran en las comidas cotidianas.

Aceite de oliva

Por ejemplo, cocinar con aceite de oliva -especialmente en su versión extra virgen- beneficia al corazón por su contenido de grasas monoinsaturadas y polifenoles, compuestos que tienen efectos protectores.

Frutos secos

De igual manera, las nueces y otros frutos secos contienen ácidos grasos poliinsaturados, tocoferoles y fitosteroles, que ayudan a reducir los niveles de colesterol LDL en la sangre.

Legumbres

La especialista también señala que las legumbres (lentejas, garbanzos, habas, soja, etcétera) son parte de los alimentos que preservan la salud cardiovascular debido a su aporte elevado de proteína y fibra.

Pescado azul

Mientras que el pescado azul -sardina, anchoa o salmón- es fuente de ácidos grasos Omega-3, fundamentales para el organismo y comúnmente asociados con la prevención de trombosis.

Frutas con antioxidantes

Frutas como las fresas, las moras o arándanos también se recomiendan por su abundancia en polifenoles, mismos que ofrecen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Ajo

De igual manera, la nutricionista puntualiza que, pese a su sabor intenso, el ajo contiene compuestos como la alicina, vinculados con la reducción del riesgo cardiovascular.

Especias

Y, finalmente, las especias (como la cúrcuma, jengibre, canela y pimienta negra) pueden cuidar tu corazón, debido a que poseen compuestos bioactivos que influyen en procesos clave del cuerpo relacionados con la salud cardiovascular.

Recuerda que estos alimentos resultan efectivos cuando forman parte de un plan alimenticio variado y equilibrado. Para cuidar tu salud, debes apoyarte de la actividad física y acudir con un experto a revisiones constantes.