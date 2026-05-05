¿Qué buscan los dermatólogos en un producto de skincare (y cómo reconocerlo)?

Llevas meses usando un sérum que te recomendaron con entusiasmo. Lo aplicas puntualmente, mantienes la rutina, esperas y nada. El problema casi nunca es la constancia: es que la mayoría de las personas no sabe evaluar si la fórmula que tiene en las manos tiene posibilidades reales de funcionar antes de abrir el frasco. Los especialistas en piel usan cuatro criterios para hacer esa evaluación. Conocerlos no convierte a nadie en dermatólogo, pero sí elimina las apuestas a ciegas.

Criterio 1. Concentración del activo: el primer número que deberías buscar

Un ingrediente puede estar presente en una fórmula y no tener ningún efecto sobre la piel. La diferencia entre un producto cosmético y uno con efecto terapéutico documentado no está en el nombre del activo en la etiqueta, sino en su concentración.

El retinol es el ejemplo más estudiado. Las formulaciones cosméticas sin prescripción se mueven entre 0.025% y 0.3%. Por debajo del umbral inferior, los estudios en humanos no registran cambios estructurales en la piel. Por encima del 0.3%, la mayoría de los productos requiere supervisión o formulación con excipientes específicos para controlar la irritación. No es que una concentración más alta sea siempre mejor: a partir de cierto punto, la tolerabilidad cae más rápido que el beneficio adicional.

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Lo mismo aplica a la vitamina C en forma de ácido ascórbico: la evidencia de efecto antioxidante comienza a ser consistente en formulaciones desde el 10%, con el pico de eficacia bien documentado entre el 15% y el 20%. Un producto con "vitamina C" en la etiqueta que no declara porcentaje —o que declara un 1%— no tiene el respaldo clínico que el marketing probablemente le atribuye.

El problema práctico es que muchas marcas listan los activos sin indicar concentración. Cuando un distribuidor con criterio de curaduría dermatológica, como Haut Boutique, especialistas en productos dermatológicos, detalla la concentración del activo en las fichas de producto, esa información ya forma parte del filtro de selección. Sin ese dato, el consumidor elige con información incompleta.

Criterio 2. Estabilidad del ingrediente: lo que no ves antes de aplicarlo

Un activo puede tener la concentración correcta y aun así no llegar funcional a la piel. El motivo: los ingredientes cosméticos son compuestos químicos con condiciones de estabilidad específicas, y algunos se degradan antes de cumplir su función si la formulación o el envase no los protegen.

La vitamina C en su forma de ácido ascórbico es el caso más documentado. Es el derivado con mayor evidencia clínica publicada, pero también el más sensible: se oxida en presencia de luz, aire y temperaturas elevadas. Un sérum que ha cambiado de color (del transparente o ligeramente amarillo al naranja o marrón) ya ha perdido parte o toda su actividad antioxidante. La reacción de oxidación no tiene marcha atrás.

Las marcas con mayor rigor técnico responden a este problema de dos formas: diseñando envases que minimizan la exposición (frascos opacos, dispensadores de bomba hermética, monodosis) o reformulando con derivados de vitamina C más estables, como el ascorbil glucósido o el 3-O-etil ascórbico. El trade-off es que estos derivados tienen una base de evidencia clínica más limitada que el ácido ascórbico puro. Estabilidad y evidencia no siempre van en la misma dirección.

Para evaluar la estabilidad antes de comprar, hay tres señales concretas: el tipo de envase (opaco con cierre hermético puntúa mejor que vidrio transparente con tapa a rosca), el período de uso después de abierto (indicado en la etiqueta con el símbolo del frasco abierto, conocido como PAO por sus siglas en inglés) y si el fabricante publica información sobre los excipientes o condiciones de conservación. La mayoría no lo hace. Que sí lo hagan es una señal de transparencia técnica relevante.

Criterio 3. Vehículo de penetración: el activo llega donde tiene que llegar

La concentración puede ser correcta. El activo puede estar estable. Pero si el vehículo —el sistema que lo transporta hacia la capa de piel donde debe actuar— no es adecuado para el tipo de piel o para el activo en cuestión, el efecto no se produce como lo describe la evidencia.

El vehículo es la arquitectura de la fórmula: la combinación de emulsificantes, humectantes, penetrantes y excipientes que determina cómo y a qué velocidad el principio activo atraviesa la barrera cutánea. Un mismo activo en un sérum acuoso de baja viscosidad se comporta de manera distinta en piel seca que en piel grasa si se compara con una crema densa con oclusivos.

La microencapsulación y la tecnología liposomal han ampliado las posibilidades en esta dimensión. Las formulaciones con retinol encapsulado en nanopartículas lipídicas muestran perfiles de tolerabilidad mejores que el retinol libre a concentraciones equivalentes, según estudios comparativos publicados en la última década. El principio es el mismo que el de la liberación controlada en farmacología: el activo llega a la capa correcta, a la velocidad correcta, con menor riesgo de reacción en superficie.

Para el consumidor, la evaluación práctica del vehículo implica una pregunta concreta: ¿Este tipo de textura y base de formulación está diseñado para mi tipo de piel y para el activo que busco?

Un sérum con base silicónica puede no ser la elección óptima para piel asfíctica. Una crema oclusiva densa con retinol puede ser excesiva para una piel combinada que ya incorpora un humectante oclusivo. Las marcas con catálogos organizados por tipo de formulación y perfil de piel, como la colección skincare de Haut Boutique, facilitan esta evaluación sin obligar a descifrar los INCI (Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos) por cuenta propia.

Criterio 4. Evidencia clínica: ¿Qué tipo de respaldo existe realmente?

Este es el criterio más difícil de evaluar desde fuera y el que con más frecuencia se usa de forma engañosa en el marketing de skincare. No toda la "evidencia" que una marca declara tiene el mismo peso científico.

Existen tres niveles relevantes para un consumidor informado. El primero es la evidencia in vitro: estudios realizados en células o tejidos fuera de un organismo vivo. Útil para explorar mecanismos, pero no predice con fiabilidad el comportamiento de un activo en piel humana real. Un ingrediente que "estimula la producción de colágeno en cultivos celulares" no necesariamente lo hace cuando se aplica tópicamente a la concentración disponible en una fórmula cosmética.

El segundo nivel son los estudios clínicos en humanos sin grupo de control: ensayos donde los participantes usan el producto y se toman mediciones antes y después. Más relevantes que la evidencia in vitro, pero sin control, es difícil separar el efecto del producto del efecto placebo, del cambio estacional o de otras variables concurrentes.

El tercer nivel (y el más sólido) son los ensayos clínicos controlados, idealmente doble ciego, publicados en revistas con revisión por pares. En bases como PubMed o en las publicaciones de la Society for Investigative Dermatology existe este tipo de evidencia para los activos con mayor respaldo: retinoides, ácido ascórbico, niacinamida, ácido azelaico, hidroxiácidos. Para la mayoría de los ingredientes tendencia que aparecen en lanzamientos cada temporada, la evidencia, cuando existe, está en los dos primeros niveles.

Un indicador práctico: si la marca declara "avalado por dermatólogos" sin publicar el protocolo del estudio, o si el "estudio clínico" que menciona no tiene referencia citable, el claim es de marketing. El endorsement de un profesional no equivale a un ensayo controlado.

El error más frecuente al aplicar estos criterios

Evaluarlos de forma separada. Un producto puede cumplir bien uno o dos de los cuatro y aun así no producir el efecto buscado. La evidencia clínica disponible para un activo suele haberse generado con una formulación y una concentración específicas. Si el producto en cuestión usa una concentración distinta, un vehículo diferente o un derivado menos estudiado, la evidencia del ingrediente no es directamente transferible al producto.

La jerarquía de los criterios también cambia según el objetivo. Para fotoprotección, el vehículo y la estabilidad del filtro UV son los factores más críticos. En tratamiento contra la hiperpigmentación, la concentración del activo y su evidencia en ese diagnóstico específico tienen más peso. En rutinas para prevenir el envejecimiento prematuro, la estabilidad y la compatibilidad con el resto de la rutina son frecuentemente el punto de falla.

Para concluir...

Los cuatro criterios —concentración, estabilidad, vehículo y evidencia clínica— no son una checklist burocrática. Son el filtro que separa los productos con posibilidades reales de funcionar de los que solo tienen buen marketing. Leer una etiqueta con estos criterios en mente no requiere formación en química: requiere saber qué preguntas hacerle al producto.

Si un producto no declara la concentración del activo principal, eso ya es información. Si el envase no protege la estabilidad del ingrediente, también. Y si la única evidencia disponible son estudios in vitro o endorsements sin protocolo, la promesa del fabricante y el respaldo real son dos cosas distintas.