¿Qué hacer si encuentras un alacrán en casa?

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (EL UNIVERSAL).- Encontrar un

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representa unaque debe gestionarse con absoluta calma para evitar accidentes.De acuerdo con la(dependiente del), la mayoría de los alacranes presentes en entornos urbanos poseen, lo que obliga a implementar un protocolo estricto que prioriza la seguridad de los grupos vulnerables como niños y adultos mayores.La primera regla ante un avistamiento es el. Lasenfatizan que nunca se debe intentar manipular al arácnido directamente, incluso si este parece inerte.El primer paso consiste en retirar de la habitación a infantes y mascotas, cerrando puertas y colocando(como toallas en el umbral) para evitar que el ejemplar se oculte en grietas de difícil acceso.Para una, expertos de la(institución de referencia en salud global) sugieren el. Este procedimiento consiste en colocar un recipiente de vidrio boca abajo sobre el escorpión, deslizando posteriormente un cartón rígido por debajo para sellar la entrada. En caso de que se haya producido una agresión, conservar el ejemplar es vital, ya que facilita al personal médico la identificación de la especie y la selección del antídoto adecuado.Si se opta por la, se recomienda el uso de(escobas o recogedores) manteniendo siempre calzado cerrado yAnte una, la rapidez en laes el único factor determinante para la recuperación. Elestablece que se debe lavar la zona con agua y jabón, aplicar compresas frías para ralentizar la absorción del veneno y retirar cualquier objeto que pueda comprometer la circulación (anillos o pulseras).Es fundamental evitar prácticas de(como succionar el veneno o realizar cortes), pues estas solo agravan la lesión. De acuerdo con lade los Estados Unidos (NIH), la administración de sueros antialacránicos específicos es el tratamiento de elección en casos de envenenamiento sistémico.La, no obstante, es la herramienta más eficaz. Elrequiere una revisión estructural profunda. Según los lineamientos de los Centros para el Control y lade Enfermedades (CDC), el control de la población de alacranes está directamente vinculado a lade su fuente de alimento: las cucarachas.Mantener, instalaren desagües y sacudir calzado o prendas que hayan tenido contacto con el suelo sonque reducen drásticamente las probabilidades de un encuentro accidental dentro de la casa.