¿Qué son los hantavirus y como te puedes infectar?

En la última semana se reportó un foco de infección en el crucero MV Hondius en donde al menos tres personas fallecieron por hantavirus, la situación continúa siendo evaluada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los hantavirus pueden causar enfermedades graves e incluso la muerte en los seres humanos; este virus es transmitido por la orina, excrementos o saliva contaminados de roedores infectados.

Esta enfermedad poco frecuente suele transmitirse a través de roedores infectados, pero la cepa Andes puede transmitirse entre humanos. Por el momento, no existe ningún tratamiento antiviral específico ni vacuna autorizada para la infección por hantavirus.

De acuerdo con la OMS, los hantavirus son un tipo de virus zoonóticos que infectan naturalmente a los roedores y que ocasionalmente se transmiten a los humanos.

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Los hantavirus pertenecen a la familia Hantaviridae, dentro del orden Bunyavirales, no obstante, cada hantavirus suele estar asociado a una especie específica de roedor reservorio, en la que el virus provoca una infección a largo plazo sin síntomas aparentes.

La transmisión de hantavirus a los humanos se produce por contacto con orina, excrementos o saliva contaminados de roedores infectados y también puede ocurrir, a través de mordeduras. Sin embargo, la enfermedad varía según el tipo de virus y la ubicación geográfica.

El virus se puede contagiar por actividades que implican contacto con roedores, como la limpieza de espacios cerrados o mal ventilados, la agricultura, los trabajos forestales y dormir en viviendas infestadas de roedores; aumentan el riesgo de exposición.

América del Norte, Central y del Sur: Causan el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH); la enfermedad puede progresar rápidamente hasta causar tos, dificultad para respirar, acumulación de líquido en los pulmones y shock.

Argentina-Chile (virus de los Andes): pertenece a esta familia y se sabe que causa una transmisión limitada de persona a persona entre contactos cercanos y prolongados.

China y la República de Corea: Causan fiebre hemorrágica con síndrome renal hemorrágico (SHS).

Europea: Virus Puumala.

Virus HFRS: Las etapas posteriores pueden incluir presión arterial baja, trastornos hemorrágicos e insuficiencia renal.

Los síntomas suelen comenzar entre una y ocho semanas después de la exposición, dependiendo del tipo de virus, e incluyen normalmente fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, náuseas o vómitos.