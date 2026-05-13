Receta casera para aromatizante natural en el coche

CIUDAD DE MÉXICO

, mayo 12 ().- Si el

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, dejó de notarse desde hace mucho en tu auto, significa que es momento de encontrar el aromatizante ideal para tu medio de transporte.Entre las opciones comerciales, elno es del agrado de muchos, pues al quedarse impregnado en un, suele saturarse y. Ante ello, existe unaque cada vez va ganandoentre los automovilistas.un aromatizantepara elEsta alternativa, además de ser, es una opción muy económica, pues los ingredientes son bastante asequibles e incluso se pueden encontrar en casa.Cabe mencionar que la clave para hacer un aromatizante casero dees el uso deIngredientes:· 100 ml de alcohol etílico· 100 ml dede tu preferencia (lavanda, limón, menta o vainilla)· Frasco con atomizadorPara preparar el aromatizante mezcla el alcohol con ely asegúrate de que seAgrega 30 gotas de la esencia de tu elección, en este paso puedes añadiro algún otro cítrico para tener un toque extra de aroma.Cierra bien el frasco y agita para que todo se mezcle. Finalmente,el aromatizante durante un día para que se integre.