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Ciencia y Tecnología

Receta casera para aromatizante natural en el coche

El uso de aceites esenciales y alcohol garantiza un aroma fresco y duradero dentro del vehículo.

Por El Universal

Mayo 13, 2026 12:53 p.m.
A
Receta casera para aromatizante natural en el coche

CIUDAD DE MÉXICO

, mayo 12 (
EL UNIVERSAL ).- Si el

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olor a coche nuevo, dejó de notarse desde hace mucho en tu auto, significa que es momento de encontrar el aromatizante ideal para tu medio de transporte.
Entre las opciones comerciales, el aroma artificial no es del agrado de muchos, pues al quedarse impregnado en un espacio pequeño, suele saturarse y causar incomodidad. Ante ello, existe una opción casera y natural que cada vez va ganando mayor popularidad entre los automovilistas.
¿Cómo hacer un aromatizante natural para el coche?
Esta alternativa, además de ser fácil de elaborar, es una opción muy económica, pues los ingredientes son bastante asequibles e incluso se pueden encontrar en casa.
Cabe mencionar que la clave para hacer un aromatizante casero de larga duración es el uso de aceites esenciales o extractos naturales.
Ingredientes:
· 100 ml de alcohol etílico
· 100 ml de agua destilada
· Aceite esencial de tu preferencia (lavanda, limón, menta o vainilla)
· Frasco con atomizador
Para preparar el aromatizante mezcla el alcohol con el agua destilada y asegúrate de que se integren bien.
Agrega 30 gotas de la esencia de tu elección, en este paso puedes añadir cáscara de limón o algún otro cítrico para tener un toque extra de aroma.
Cierra bien el frasco y agita para que todo se mezcle. Finalmente, deja reposar el aromatizante durante un día para que se integre.

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