logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FERIA MULTICOLOR

Fotogalería

FERIA MULTICOLOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

Registro celulares 2026: ¿Qué datos debes proporcionar?

El proceso de registro es gratuito y requiere identificación oficial y CURP para usuarios.

Por El Universal

Mayo 05, 2026 02:01 p.m.
A
Registro celulares 2026: ¿Qué datos debes proporcionar?

Desde inicios de 2026, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum implementó un registro nacional de líneas telefónicas móviles.

Acciones de la autoridad

La disposición fue avalada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones con el objetivo de vincular cada número a una identidad oficial.

El plan busca cerrar el paso a prácticas delictivas como llamadas de extorsión, fraudes y uso anónimo de celulares. Bajo este esquema, cada usuario deberá tener sus líneas debidamente asociadas a datos personales verificables.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Cada persona podrá registrar hasta 10 líneas telefónicas, lo que pretende evitar el uso irregular o masivo de números.

El proceso puede realizarse en línea o de forma presencial, dependiendo de la compañía telefónica. Aunque hay variaciones, los requisitos principales son:

Nombre completo con identificación oficial (INE o pasaporte)

Clave Única de Registro de Población (CURP)

En caso de extranjeros, CURP temporal

Para empresas: Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Validación biométrica (foto o video) si el trámite es digital

Este registro es completamente gratuito y debe hacerlo directamente el titular.

Detalles confirmados

No cumplir con el registro - el cual tiene como fecha límite el 30 de junio- tendrá consecuencias inmediatas. Las líneas no verificadas serán suspendidas de forma temporal, lo que implica:

Imposibilidad de hacer o recibir llamadas

Bloqueo de mensajes SMS

Suspensión de datos móviles

Sin embargo, no todos los usuarios deberán cumplir con esta disposición. Según los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación, existen excepciones, como:

Dispositivos sin capacidad de llamadas o SMS (solo datos)

Líneas institucionales (gobierno, emergencias o atención ciudadana)

Menores de edad (el registro lo realizan sus tutores)

Tablets u otros equipos sin funciones telefónicas

Usuarios cuyos datos ya fueron validados al contratar el servicio.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Registro celulares 2026: ¿Qué datos debes proporcionar?
Registro celulares 2026: ¿Qué datos debes proporcionar?

Registro celulares 2026: ¿Qué datos debes proporcionar?

SLP

El Universal

El proceso de registro es gratuito y requiere identificación oficial y CURP para usuarios.

¿Qué buscan los dermatólogos en un producto de skincare (y cómo reconocerlo)?
¿Qué buscan los dermatólogos en un producto de skincare (y cómo reconocerlo)?

¿Qué buscan los dermatólogos en un producto de skincare (y cómo reconocerlo)?

SLP

Redacción

Cuatro criterios que usan los dermatólogos para saber si una fórmula de skincare funciona: concentración, estabilidad, vehículo y evidencia clínica

¿Cuánto dura un colchón realmente?
¿Cuánto dura un colchón realmente?

¿Cuánto dura un colchón realmente?

SLP

Redacción

Descubre el tiempo de vida real de tu colchón y cómo identificar el desgaste que daña tu espalda para recuperar el descanso profundo que tu cuerpo necesita

Envejecimiento en México, entre desigualdades sociales y de género
Envejecimiento en México, entre desigualdades sociales y de género

Envejecimiento en México, entre desigualdades sociales y de género

SLP

El Universal

Especialistas señalan que la feminización del envejecimiento implica mayor precariedad para mujeres por trayectorias laborales informales