Registro celulares 2026: ¿Qué datos debes proporcionar?
El proceso de registro es gratuito y requiere identificación oficial y CURP para usuarios.
Desde inicios de 2026, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum implementó un registro nacional de líneas telefónicas móviles.
Acciones de la autoridad
La disposición fue avalada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones con el objetivo de vincular cada número a una identidad oficial.
El plan busca cerrar el paso a prácticas delictivas como llamadas de extorsión, fraudes y uso anónimo de celulares. Bajo este esquema, cada usuario deberá tener sus líneas debidamente asociadas a datos personales verificables.
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Cada persona podrá registrar hasta 10 líneas telefónicas, lo que pretende evitar el uso irregular o masivo de números.
El proceso puede realizarse en línea o de forma presencial, dependiendo de la compañía telefónica. Aunque hay variaciones, los requisitos principales son:
Nombre completo con identificación oficial (INE o pasaporte)
Clave Única de Registro de Población (CURP)
En caso de extranjeros, CURP temporal
Para empresas: Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Validación biométrica (foto o video) si el trámite es digital
Este registro es completamente gratuito y debe hacerlo directamente el titular.
Detalles confirmados
No cumplir con el registro - el cual tiene como fecha límite el 30 de junio- tendrá consecuencias inmediatas. Las líneas no verificadas serán suspendidas de forma temporal, lo que implica:
Imposibilidad de hacer o recibir llamadas
Bloqueo de mensajes SMS
Suspensión de datos móviles
Sin embargo, no todos los usuarios deberán cumplir con esta disposición. Según los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación, existen excepciones, como:
Dispositivos sin capacidad de llamadas o SMS (solo datos)
Líneas institucionales (gobierno, emergencias o atención ciudadana)
Menores de edad (el registro lo realizan sus tutores)
Tablets u otros equipos sin funciones telefónicas
Usuarios cuyos datos ya fueron validados al contratar el servicio.
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