Reportan caída masiva en servicio de Telcel

CIUDAD DE MÉXICO

, mayo 17 (EL UNIVERSAL).- Durante la noche del sábado 16 y la mañana del domingo 17 de mayo, el servicio de telefoníapresentó varias fallas en su red, por lo que varios usuarios expresaron sus inconformidades por medio de redes sociales.

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De acuerdo con la plataforma, los errores en el servicio se presentaron desde las 19:30, por lo que el mayor nivel de reportes de falla fue a las 22 horas; el problema, aunque disminuyó durante la madrugada, aún se mantiene.Por el momento, la empresa de telefonía no ha emitido ninguna declaración al respecto del fallo en su servicio.¿Qué pasó con la señal deDe acuerdo con la plataforma, los usuarios reportaron varios problemas en la, lasy el. Por lo que los usuarios solo podían comunicarse por medio de una red fija de internet.Por medio de la, los usuarios reportaron laen varias partes del país; sin embargo, el soporte solo daba atención por mensaje en privado, sin dar ninguna declaración al respecto.Los reportes de falla en la señal van desde, Estado de México y, por mencionar algunos. Además, algunas personas reiniciaron su teléfono o lo pusieron en modo avión sin éxito durante el sábado en la noche.