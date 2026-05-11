Segunda Luna llena de mayo; ¿cuándo verla y por qué ocurre?

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIVERSAL).-

viene con una sorpresa especial para los amantes de los astros, pues luego de que las primeras noches del mes se iluminaran con la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

—la Luna llena de este periodo—, unconquistará el firmamento en este mismo lapso.Se trata de la, nombre que tradicionalmente recibe elque ocurre en uny que brillará en el paisaje nocturno aEste fenómeno no es uny será el único de su tipo en todo el 2026. La siguiente ocasión para poder ver dos lunas llenas en elocurrirá hasta. Por ello, aquí te contamos exactamente cuándo ocurrirá esta especial Luna llena.¿Cuándo ver lade 2026?De acuerdo con—el portal especializado en astronomía—, lapodrá verse en su máximo esplendor durante la, específicamente alrededor de las. No obstante, si no puedes verla exactamente en ese momento, no pasa nada, pues será la protagonista de las noches de primavera desde el 30 de mayo y hasta el amanecer del 1 de junio.¿Por qué ocurren dos Lunas llenas en el" es el nombre que recibe laque ocurre en undel calendario. En este caso, la primera se vio el 1 de mayo y esta llegará exactamente el último día del mes. Asimismo, las Lunas Azules pueden ser calendáricas o estacionales y este plenilunio dees unacalendárica.Según el mismo portal citado, unacalendárica —también llamada mensual— simplemente significa que laestá definida por el calendario y no por las estaciones, es decir, es ladentro de unEsto llega a ocurrir porque eldura aproximadamente, lo que es un poco menos que la mayoría de los meses. Con el paso de estos, la fecha de la Luna llena comienza a recorrerse y si una ocurre al comienzo de un mes, queda suficiente tiempo para que su ciclo termine y comience uno nuevo cerca del final de ese