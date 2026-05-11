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Segunda Luna llena de mayo; ¿cuándo verla y por qué ocurre?

La Luna Azul de mayo 2026 es un evento único en el año y no se repetirá hasta 2028.

Por El Universal

Mayo 11, 2026 05:52 p.m.
A
Segunda Luna llena de mayo; ¿cuándo verla y por qué ocurre?

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIVERSAL).-

Mayo de 2026
viene con una sorpresa especial para los amantes de los astros, pues luego de que las primeras noches del mes se iluminaran con la Luna de Flores

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—la Luna llena de este periodo—, un segundo plenilunio conquistará el firmamento en este mismo lapso.
Se trata de la Luna Azul, nombre que tradicionalmente recibe el segundo plenilunio que ocurre en un mismo mes y que brillará en el paisaje nocturno a finales de mayo.
Este fenómeno no es un evento anual y será el único de su tipo en todo el 2026. La siguiente ocasión para poder ver dos lunas llenas en el mismo mes ocurrirá hasta diciembre del 2028. Por ello, aquí te contamos exactamente cuándo ocurrirá esta especial Luna llena.

¿Cuándo ver la Luna Azul de 2026?
De acuerdo con Star Walk —el portal especializado en astronomía—, la Luna Azul podrá verse en su máximo esplendor durante la madrugada del 31 de mayo, específicamente alrededor de las 2:45 de la mañana. No obstante, si no puedes verla exactamente en ese momento, no pasa nada, pues será la protagonista de las noches de primavera desde el 30 de mayo y hasta el amanecer del 1 de junio.

¿Por qué ocurren dos Lunas llenas en el mismo mes?
"Luna Azul" es el nombre que recibe la segunda Luna llena que ocurre en un mismo mes del calendario. En este caso, la primera se vio el 1 de mayo y esta llegará exactamente el último día del mes. Asimismo, las Lunas Azules pueden ser calendáricas o estacionales y este plenilunio de mayo de 2026 es una Luna Azul calendárica.
Según el mismo portal citado, una Luna Azul calendárica —también llamada mensual— simplemente significa que la Luna Azul está definida por el calendario y no por las estaciones, es decir, es la segunda Luna llena dentro de un mismo mes.
Esto llega a ocurrir porque el ciclo lunar dura aproximadamente 29.5 días, lo que es un poco menos que la mayoría de los meses. Con el paso de estos, la fecha de la Luna llena comienza a recorrerse y si una ocurre al comienzo de un mes, queda suficiente tiempo para que su ciclo termine y comience uno nuevo cerca del final de ese mismo mes.

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