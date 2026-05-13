Starpresta refuerza controles antifraude en crédito digital

Mexico City - En medio del aumento de los intentos de fraude en el segmento de crédito digital en México, la plataforma de micropréstamos Starpresta puso en operación un sistema inteligente de alerta temprana para detectar y bloquear operaciones sospechosas vinculadas con suplantación de identidad y manipulación de datos de usuarios.

La compañía informó que la herramienta identifica en tiempo real conductas anómalas, como accesos de terceros a cuentas, cambios no autorizados en número telefónico, cuenta bancaria o información de contacto, así como solicitudes de préstamo presentadas con datos alterados. Cuando el sistema detecta este tipo de patrones, la solicitud se rechaza automáticamente y se clasifica como una operación de alto riesgo.

Starpresta indicó que el sistema fue diseñado a partir de una base de datos de patrones de fraude recopilados por su equipo técnico, con el objetivo de fortalecer los filtros de prevención desde la etapa de originación del crédito. La firma añadió que mantiene procesos estrictos de verificación de identidad y comparaciones automáticas contra bases oficiales. Si los documentos presentados no coinciden con los registros validados, la solicitud es rechazada sin intervención manual.

La empresa recordó a los usuarios que cualquier cambio en sus documentos de identidad, residencia o domicilio debe actualizarse en la aplicación para evitar afectaciones en la operación de la cuenta.

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"En muchos casos, la víctima se entera de la suplantación cuando el crédito ya fue depositado en otra cuenta y la obligación quedó asociada a su nombre", señaló el área de cumplimiento de Starpresta. "La intención es detener ese proceso desde el momento en que se detecta una alteración en la información".

Como parte de su estrategia de prevención, la firma prevé incorporar en la app una función de doble confirmación para cambios de información sensible, como número de teléfono, cuenta bancaria, correo electrónico o contraseña. La medida requerirá una verificación adicional antes de que el cambio quede registrado.

"La doble confirmación añade unos segundos al proceso, pero también reduce el riesgo de que el usuario actúe bajo presión o sea inducido a cometer un error", explicó la compañía. "En muchos fraudes, los estafadores aprovechan la urgencia para evitar que la persona reflexione. Ese paso extra funciona como una barrera de seguridad".

En paralelo, Starpresta mantiene campañas de educación antifraude a través de su app, su sitio web, WhatsApp empresarial y redes sociales. Entre las principales recomendaciones se encuentran no compartir códigos de verificación por SMS, no transferir recursos a cuentas personales y no escanear códigos QR enviados por terceros.

Starpresta opera en México como una plataforma de microcréditos en línea con figura de SOFOM y registro ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). La empresa afirmó que continuará invirtiendo en tecnología de prevención de fraude y en educación financiera para disminuir la incidencia de estafas en el sector.

Aviso de riesgo: Los créditos generan intereses y comisiones. Antes de contratar, evalúe su capacidad de pago y use el financiamiento de manera responsable. La información contenida en este texto no constituye una oferta de crédito ni una promesa de rendimiento.