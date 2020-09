Tecnología 5G ayudará a reactivar la economía mexicana: IFT

Empresas junto con el regulador de las telecomunicaciones coinciden en que aprovechar la tecnología 5G ayudará a la reactivación de la economía de México tras la pandemia por Covid-19.

Sin lugar a duda, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son la actividad más importante que hay ahora en el mundo, aseguró Adolfo Cuevas, presidente interino del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

"Si fallamos en reconocer esto vamos a perder una oportunidad de una pronta recuperación y de una viabilidad de desarrollo futuro", señaló Cuevas durante el Foro la nueva conectividad (5G) y las oportunidades que despierta del evento Expansion Summit.

Agregó que el regulador busca cuidar ese potencial siendo promotor de la inversión y trabajar junto con la industria para favorecerla, ya que "es la única forma en la que México no perderá la oportunidad".

5G precede a la 4G en servicios móviles y que brindará alta velocidad de conexión a internet y baja latencia favoreciendo tecnologías como Internet de las Cosas, ciudades y hogares conectados, telemedicina, entre otros.

Por su parte, Mónica Aspe, presidenta interina de AT&T México, comentó que la situación que se atraviesa en el mundo derivado de la pandemia es un recordatorio de la importancia del sector de telecomunicaciones para reactivar la economía de México, considerando que es una industria transversal.

"Nos regresa a la importancia fundamental de tener un sector con reglas claras, incentivos a la inversión, competencia, que reactive la economía completa", destacó Aspe.

La ola de inversión de 5G responde a la certidumbre del mercado mexicano, de las reglas claras y esto influye en las decisiones de inversión, así como el poder adquisitivo de la población, reiteró.

"Es bien importante saber cuál es el momento correcto porque no queremos encarecer los servicios", indicó la CEO de AT&T.

Michele Gressani, director de Ericsson México, dijo que se debe evitar que con esta tecnología no suceda lo que pasó con 4G, la cual llegó entre tres y cuatro años tarde al país.