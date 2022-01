Tiktoker revela "botón secreto" del iPhone

¿Tienes un iPhone? seguramente consideras que conoces todas las funciones que el dispositivo de Apple puede ofrecerte. Sin embargo, existen algunas poco conocidas por los usuarios de estos teléfonos inteligentes como un botón secreto que permite ejecutar varias funciones.

Si no conocías la existencia de este botón, no te preocupes que pocos estuvieran enterados. Si bien la presencia del botón secreto tiene años disponibles en el teléfono de Apple, la tiktoker lo dio a conocer a un grupo totalmente nuevo de usuarios de la firma de Cupertino.

Por medo de un video que rápidamente se volvió viral, la usuaria @ellyawesometech dio a conocer esta función poco conocida del iPhone.

"Estás usando mal tu iPhone si no estás utilizando el 'botón' secreto de la parte trasera de tu teléfono", señaló la tiktoker en su clip.

El video ha tenido tal impacto, que hasta el momento cuenta con más de 79 mil "Me Gusta", casi 2 mil comentarios, más de 5 mil compartidas y casi millón y medio de reproducciones.

La función llamada Toque Posterior, de hecho, se encuentra en el teléfono como una función de accesibilidad, diseñada para brindar a los usuarios más control sobre su smartphone y puede utilizarse para casi cualquier cosa.

Asimismo, la usuaria destacó también, que este botón secreto se encuentra disponible para cualquier dispositivo que cuente con el sistema iOS 14.

¿Dónde está el botón secreto del iPhone?

Esta función se activa después de tocar dos o tres veces la parte trasera del teléfono, en el área del logo de Apple.

Es importante que, para que funcione antes debes configurarla. Una vez hecho esto, puedes utilizarla para activar casi cualquier cosa que el teléfono pueda hacer.

Entre las acciones que puedes realizar se encuentra el tomar fotos, encender la linterna, hacer una captura de pantalla y hasta controlar el volumen. Sin embargo, este botón también puede ser configurado para realizar procesos más complicados, cuando se utiliza en combinación con las apps de acceso directo de Apple.

¿Cómo activar el botón secreto del iPhone?

Para activar esta función en tu iPhone, solamente debes seguir estos pasos:

Ir a la "Configuración", después debes entrar a "Accesibilidad" y dar clic en "Tocar".

Después desplázate hacia abajo y dar clic en "tocar atrás".

Aquí el teléfono te permitirá activar "Doble toque" o "Triple toque". Ambas tienen las mismas funciones.

Con un toque doble o triple podrás elegir la opción que más se ajuste a tus necesidades.