¿Tu número está registrado con la CURP de otra persona?

(EL UNIVERSAL).- El proceso de regularización de líneas telefónicas en

alcanza una

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. A medida que se aproxima el plazo establecido por las autoridades, el riesgo de operar bajo una identidad ajena transita de ser una irregularidad administrativa a una vulnerabilidad de seguridad personal.En el contexto nacional, el uso de una(CURP) que no corresponde al usuario real de la línea habilita escenarios dey pérdida total de conectividad.La implementación de laestablecepara aquellos usuarios que no mantengan actualizada la titularidad de sus equipos. Las consecuencias de esta discrepancia de datos se resumen en los siguientes puntos críticos:: A partir del(según lo dispuesto en las reformas de control de telecomunicaciones), las compañías operadoras proceden a lade llamadas, mensajes de texto y datos móviles de aquellas líneas con información inconsistente.: Lossolo conservan la capacidad de realizar llamadas a servicios de auxilio (911), quedando inutilizables para cualquier otra actividad comercial o personal.*Saturación del cupo de registro: El marco legal permite que un ciudadano registre hasta un máximo de 10 líneas bajo su nombre (destinadas usualmente a). Si un tercero utiliza una CURP ajena, bloquea la capacidad del titular legítimo para dar de alta nuevos servicios.: "El uso de la CURP por parte de un desconocido expone los datos personales a posiblesante instituciones bancarias", señalan expertos en ciberseguridad.Para evitar la interrupción del servicio, los suscriptores deben iniciar un proceso deante sus respectivos. La(GSMA), organismo que representa los intereses de los operadores móviles a nivel mundial, recomienda que los usuarios realicen auditorías periódicas de sus contratos para asegurar que la información biométrica y documental coincida con los registros gubernamentales.Los pasos necesarios para corregir una titularidad incorrecta incluyen:: El usuario debe consultar directamente con su proveedor (o AT&T) el número de líneas vinculadas a su identidad oficial.: En caso de detectar una línea desconocida asociada a la propia CURP, se debe solicitar laante ela Clientes correspondiente para evitar responsabilidades legales ajenas.de titular: Si la línea utilizada pertenece formalmente a otra persona, ambos involucrados deben acudir físicamente a la sucursal del operador convigente (INE), comprobante de domicilio y la CURP impresa para realizar laLa regularización de estos datos no es opcional. Como indica la prensa especializada en derecho digital, "la falta de correspondencia entre el usuario y la CURP es motivo suficiente para la rescisión del contrato de servicios". El cumplimiento de esta disposición garantiza que el ciudadano mantenga el control sobre sus canales de comunicación y proteja suante las nuevas exigencias del mercado de telecomunicaciones.