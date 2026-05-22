Twitch anuncia drástica medida para combatir uso de bots

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Durante los últimos años, Twitch ha presentado una creciente ola de cuentas falsas que alteran el tráfico de las transmisiones, donde las vistas artificiales de los streams han causado un fenómeno llamado viewbotting.

Twitch anuncia medidas para combatir el viewbotting

Ante dicha problemática Dan Clancy, CEO de Twitch, anunció que la plataforma morada lanzará a finales de agosto nuevas medidas para combatir el uso de bots.

Por medio de una transmisión que rápidamente se hizo viral, el CEO de Twitch explicó que las políticas de la plataforma cambiarán próximamente, ya que podrán en marcha un paquete de medidas para detectar y frenar el viewbotting, desatando una oleada de reacciones entre los streamers.

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"Vamos a lanzar una herramienta para que los streamers apliquen un límite a sus streams si sienten que están siendo atacados por viewbots, puedan entrar al gestor de la transmisión y analizar si su límite es correcto, basado en su tráfico y patrones históricos", dijo Clancy.

Detalles sobre la limitación de vistas y reacciones

Asimismo, señaló que el tráfico por encima del límite no será contabilizado, incluso los picos producidos cuando un streamer envía a toda su audiencia a otro canal (raids); "si el stream ya está en límite, no todo el tráfico será contabilizado. Vamos a añadir márgenes en cómo colocamos el límite para tener en cuenta una variación normal".

Ante el anuncio, la reacción de los usuarios no se hizo esperar, pues las nuevas políticas encendieron el debate en la red sobre cómo afectará realmente a quienes monetizan en la plataforma, si el límite de visualizaciones es superado de forma orgánica.