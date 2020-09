Vacantes tecnológicas, las más demandadas en México

Desafortunadamente una de las consecuencias que está dejando la pandemia de Covid-19 es el desempleo. Muchas empresas han tenido que cerrar o despedir a parte de sus empleados para poder sobrevivir. No obstante en las crisis también hay oportunidades y, el área de tecnología está demostrando ser la mejor apuesta cuando se trata de formación profesional y vacantes disponibles.

Ingeniero de software, especialista en software y arquitecto son los tres puestos de trabajo más buscados en México, según un nuevo estudio de la red profesional LinkedIn, que fue realizado entre junio y julio de este año.

De acuerdo con los resultados de la plataforma, el aislamiento social que se registró desde hace varios meses, así como la reducción en la velocidad con la que se registran los casos de Covid-19, reflejaron un cambio en la búsqueda de profesionales en el mercado.

"A medida que las empresas continúan adaptándose a la pandemia, LinkedIn ha identificado las vacantes que las empresas necesitan cubrir con urgencia y han registrado el mayor porcentaje de crecimiento", dijo la compañía a través de un comunicado.

Los siete trabajos más buscados en México, por el número de vacantes anunciadas en LinkedIn son:

1. Ingeniero de software – 668 vacantes

2. Arquitecto – 289 vacantes

3. Especialista en software – 198 vacantes

4. Desarrollador Javascript – 195 vacantes

5. Desarrollador Dotnet – 153 vacantes

6. Analista de software – 136 vacantes

7. Ingeniero de software Java – 136 vacantes



Más allá de la tecnología

Los resultados demuestran que la mayoría de los empleos disponibles en el país están relacionados con la tecnología, por lo que vale la pena considerar una carrera en el área si aún no se elige profesión.

Pero, si ya tienes una formación, la opción es inscribirse a un curso para aprender al menos nociones de informática básica que puedan ser de valor para tu campo laboral lo que seguro te hará un candidato más atractivo.

Sin embargo, LinkedIn destaca que, más allá de las habilidades tecnológicas hay una serie de aptitudes que las empresas en México buscan en sus futuros empleados, estas incluyen excelentes habilidades de comunicación, de hecho, la comunicación es una de las características más buscadas en todo el mundo, según los datos de la plataforma, ya que las habilidades personales son esenciales para ayudar a los profesionales a sobresalir en sus funciones y son muy valoradas por las empresas actualmente.

Además de este ranking, Ramiro Luz, líder de soluciones de talento de LinkedIn en Hispanoamérica, señaló que aún hay otras profesiones que deberían emerger en el futuro a corto y mediano plazo como: profesionales de educación a distancia, atención médica a distancia, áreas que utilizan cadenas de suministro para la gestión de entrega rápida y toda el área de software de tecnología, profesionales que desarrollan software de videoconferencia, programas de banda ancha, etc.

"Lo que vemos en este momento es una búsqueda de profesiones que demandan competencias diversas, pero me gustaría destacar tres de ellas que impregnan este escenario de desapego y trabajo remoto: la comunicación adecuada, la creatividad para resolver problemas y la adaptabilidad a los cambios, ya que estas son competencias fundamentales para ejercer cualquiera de las actividades más solicitadas en un momento sin precedentes como este", señaló Ramiro Luz.



Habilidades necesarias

Ya sea que se quiera hacer una carrera en tecnología o no, LinkedIn también analizó las 10 habilidades técnicas y de comportamiento más demandadas a nivel mundial en este período con base en las ofertas de trabajo disponibles en la plataforma. Estos son los resultados:

1. Comunicación

2. Administración de Empresas

3. Resolución de problemas

4. Ciencia de los datos

5. Tecnologías de almacenamiento de datos

6. Soporte técnico

7. Liderazgo

8. Gestión de proyectos

9. Alfabetización digital

10. Aprendizaje y desarrollo de empleados

"Este es el momento de entender que abrir nuevos horizontes para el trabajo incluye aprender nuevas habilidades, tanto digitales como de comunicación, las cuales son esenciales para permitir el crecimiento profesional de cada uno de los trabajadores a nivel mundial", concluyó Ramiro Luz.