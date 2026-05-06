No sé si a todos les pasa, pero en las palabras encuentro una forma de andar que da pausa a mis días. Me explico, si no tuviera las letras a mi alcance, un ancla, una brújula que me diga hacia dónde avanzar, girar o retroceder, probablemente ya no estuviera aquí.

No sé si les pasa que, al ir con prisa bajo el sol, llama su atención un canto que salta travieso junto a un aleteo, o el olor del cemento fundiéndose bajo la goma de los carros que manejan los fantasmas que nunca usan sus pies para dirigirse a algún lugar.

O si les pasa, por ejemplo, que su único lenguaje, aunque pocos lo entiendan, son las palabras corriendo unas tras de otras formando hilitos de sangre en busca de ser cicatriz.

A mí me pasa, y todos los días, que no encuentro forma, instrucción o manera de hacer que los otros/ustedes entiendan lo que quiero decir cuando digo (entre balbuceos) lo que siento.

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Porque siento mucho, porque siento todo, pero no me caben en la boca los te quiero, los te extraño, los ojalá volvieras a estar cerca, los lamento mucho que no estés.

Y no es un problema, según entiendo, de traducción. Soy yo, el hablante cero, quien no ha logrado llevar al habla lo que mis manos transcriben en el papel.

Soy yo culpable, analfabeta funcional cuando se trata de hablar/amar/vivir.

adonai uresti