logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FERIA MULTICOLOR

Fotogalería

FERIA MULTICOLOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

ANALFABETA

Por Redacción

Mayo 06, 2026 03:00 a.m.
A
ANALFABETA

No sé si a todos les pasa, pero en las palabras encuentro una forma de andar que da pausa a mis días. Me explico, si no tuviera las letras a mi alcance, un ancla, una brújula que me diga hacia dónde avanzar, girar o retroceder, probablemente ya no estuviera aquí.

No sé si les pasa que, al ir con prisa bajo el sol, llama su atención un canto que salta travieso junto a un aleteo, o el olor del cemento fundiéndose bajo la goma de los carros que manejan los fantasmas que nunca usan sus pies para dirigirse a algún lugar. 

O si les pasa, por ejemplo, que su único lenguaje, aunque pocos lo entiendan, son las palabras corriendo unas tras de otras formando hilitos de sangre en busca de ser cicatriz.

A mí me pasa, y todos los días, que no encuentro forma, instrucción o manera de hacer que los otros/ustedes entiendan lo que quiero decir cuando digo (entre balbuceos) lo que siento. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Porque siento mucho, porque siento todo, pero no me caben en la boca los te quiero, los te extraño, los ojalá volvieras a estar cerca, los lamento mucho que no estés.

Y no es un problema, según entiendo, de traducción. Soy yo, el hablante cero, quien no ha logrado llevar al habla lo que mis manos transcriben en el papel.

Soy yo culpable, analfabeta funcional cuando se trata de hablar/amar/vivir.

adonai uresti

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Daniel Kraus recibe premio Pulitzer por novela experimental Angel Down
    Daniel Kraus recibe premio Pulitzer por novela experimental Angel Down

    Daniel Kraus recibe premio Pulitzer por novela experimental Angel Down

    SLP

    AP

    Jill Lepore, historiadora y profesora, es reconocida por su obra sobre la Constitución estadounidense.

    Washington Post gana Pulitzer por reportaje sobre recortes federales
    Washington Post gana Pulitzer por reportaje sobre recortes federales

    Washington Post gana Pulitzer por reportaje sobre recortes federales

    SLP

    AP

    La Associated Press y Reuters obtuvieron premios por reportajes internacionales y nacionales respectivamente.

    Museo de Pérgamo en Berlín anuncia reapertura para 2027
    Museo de Pérgamo en Berlín anuncia reapertura para 2027

    Museo de Pérgamo en Berlín anuncia reapertura para 2027

    SLP

    AP

    El complejo Isla de los Museos en Berlín se renueva tras daños de la Segunda Guerra Mundial.

    MÁS ALLA DE LA FUERZA
    MÁS ALLA DE LA FUERZA

    MÁS ALLA DE LA FUERZA

    SLP

    Estrella Govea

    Marco Pérez, "Psicólogo en Coruscant" convierte Star Wars en una herramienta para entender las emociones.