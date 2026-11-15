¡No te lo pierdas!

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CHARLA

En conversación, revisarán la relación entre el agua y la tradición oral huasteca

Los relatos, creencias y prácticas simbólicas vinculados con el agua en la Huasteca potosina serán el tema de la charla "Agua y tradición oral en la Huasteca de San Luis Potosí", a cargo del doctor Roberto Rivelino García Baeza.

Se realizará el 18 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Museo Francisco Cossío.

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LITERATURA

El Café Literario dedicará una sesión a Julio Cortázar

La obra del escritor argentino Julio Cortázar será el tema de una nueva sesión de "El aroma del Café Literario", que tendrá lugar a las 17:30 horas en la Biblioteca del CEART San Luis.

La sesión estará a cargo de Verónica Collado Ortega, quien conducirá el encuentro dedicado a acercar a las y los asistentes a la obra del autor.

MÚSICA

Músicos celebrarán Santa Cecilia con un festival en el Teatro Polivalente

Alumnos y docentes del área de música participarán en el Festival de Santa Cecilia, organizado por el Día del Músico, el próximo 19 de noviembre.

La jornada contempla presentaciones musicales de las 11:00 a las 16:00 horas en el Teatro Polivalente.

El encuentro reunirá a integrantes de la comunidad académica en torno a distintas propuestas musicales.

MULTIDISCIPLINARIO

Programa Motivos abordará las figuras de las rieleras y los juanes

"Entre rieleras y juanes" es la actividad que el Programa Motivos llevará a cabo el 17 de noviembre, a las 17:00 horas, en el Centro de Difusión Cultural del IPBA "Raúl Gamboa".

La sesión contará con la participación de Gabriela Olvera, Laura Espinosa y Alan España.

La actividad está dirigida a personas adultas mayores y tendrá entrada libre, con registro previo.