Desde la ilustración, las artes visuales y el teatro, tres creadoras abordan las violencias contra las mujeres, cuestionan su normalización y construyen otras formas de contar sus experiencias.

Las violencias contra las mujeres también atraviesan las imágenes, los relatos y los espacios donde se produce arte, desde la ilustración, el trabajo con textiles y los procesos colectivos, hasta la dramaturgia, tres creadoras de San Luis Potosí encuentran en sus disciplinas formas de cuestionar aquello que suele normalizarse, recuperar historias que han quedado fuera de otros relatos y discutir quién tiene derecho a contarlas.

Para María Ruiz, Areli Escobedo e Irlanda Mainou, el arte no puede resolver por sí mismo las violencias ni sustituir las responsabilidades de las instituciones. Sin embargo, sus posibilidades están en otro terreno: abrir preguntas, modificar la manera en que se mira la realidad y construir espacios donde las experiencias de las mujeres tengan voz propia.

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En el trabajo de María, la ilustración, el dibujo y la pintura parten de una búsqueda de otras formas de narrar las experiencias, luchas y resistencias de las mujeres, su práctica artística también mantiene una relación con su trayectoria como periodista, desde donde ha escuchado y documentado historias vinculadas con los derechos humanos, la violencia de género y la desaparición forzada.

Esa relación la lleva a explorar imágenes con una carga simbólica, sin la necesidad de representar los hechos de manera literal. Para ella, una obra puede denunciar a partir de una postura frente a una realidad que suele encontrar silencio, incluso cuando no muestra una escena explícita de violencia.

María también plantea una responsabilidad para quienes trabajan con historias atravesadas por el dolor: evitar que el sufrimiento de otras personas se convierta en un recurso estético, por eso considera necesario conservar el contexto, la identidad y la capacidad de acción de las mujeres representadas. No busca que quien observe su obra se quede únicamente con una imagen triste, sino que se pregunte por las condiciones que hicieron posible esa violencia y por la respuesta de la sociedad.

En el caso de Areli, las preguntas sobre el género y el sistema patriarcal se relacionan con el territorio y las formas de organización social. Su trabajo incorpora textiles, bordado, fotografía, video, performance y procesos colectivos, entre ellos actividades con jóvenes, a través de estos lenguajes examina las relaciones de poder, la división del trabajo y las conductas que se aprenden y reproducen dentro de las comunidades.

Sus investigaciones comenzaron desde su propia geografía, en el norte de San Luis Potosí, y después se extendieron a otras colonias de la capital, en ese recorrido encontró comportamientos que algunas personas reconocían como incorrectos, pero que no siempre podían explicar, pues formaban parte de prácticas repetidas entre generaciones.

Para la artista, señalar una conducta no basta para modificarla, también hacen falta herramientas y estrategias que permitan reconocer las violencias, tanto las que se ejercen como las que se padecen. Desde esa perspectiva, el trabajo artístico puede propiciar encuentros y reflexiones colectivas sobre las estructuras que atraviesan la vida cotidiana.

Las mujeres también cuentan sus propias historias

La experiencia de Irlanda en las artes escénicas le permitió reconocer las desigualdades que atraviesan tanto las historias representadas en el teatro como los espacios donde se produce. Desde su formación como actriz identificó una distribución desigual de los personajes y de los puestos de decisión, mientras las historias solían girar alrededor de protagonistas masculinos, las mujeres quedaban en papeles secundarios, como la novia o la esposa.

A esa representación se sumaron experiencias de acoso y abuso durante su formación y trayectoria profesional. Al compartirlas con otras compañeras, encontró que no se trataba de situaciones aisladas y que otras mujeres habían atravesado experiencias similares. De ahí surgieron redes de apoyo y trabajo colectivo con creadoras de las artes escénicas.

Irlanda considera que el arte no puede separarse de su dimensión política, esa postura también implica revisar las relaciones de poder dentro de los espacios de creación y cuestionar las narrativas que reducen a los personajes femeninos a estereotipos.

Cuando las mujeres toman la palabra, explica, pueden construir personajes con autonomía, deseos y capacidad de decisión, en lugar de responder a la imagen que otros han elaborado sobre ellas.

Para llevar esas historias a escena, la dramaturga subraya la importancia de la investigación, abordar una problemática sin conocerla puede llevar a apropiarse de experiencias ajenas o a revictimizar a quienes las vivieron. Por ello, considera necesario documentarse y encontrar recursos escénicos que permitan hablar de la violencia sin recurrir a su representación explícita como único camino.

También señala que el proceso de creación tiene un peso central, la posibilidad de construir una obra en un espacio donde no se reproduzcan las mismas jerarquías y conductas que se cuestionan forma parte de su propuesta de trabajo. En ese sentido, las redes entre mujeres han sido fundamentales para sostener proyectos y compartir experiencias dentro de un gremio que, reconoce, todavía presenta resistencias frente a quienes abordan estos temas.

Lo que permanece y lo que todavía falta contar

La memoria aparece como otro punto de encuentro entre las tres creadoras, aunque cada disciplina plantea distintas posibilidades. Para María, las imágenes pueden conservar registros y experiencias que han sido relegados de otros espacios. Las historias de las mujeres, señala, han sido contadas y representadas con frecuencia desde miradas ajenas; por eso le interesa pensar el arte como un archivo que preserve no solo hechos, también preguntas, emociones y experiencias.

En el teatro, Irlanda reconoce una condición distinta: la experiencia escénica en vivo es efímera, aun así, considera que las obras pueden funcionar como archivos históricos a través de los mensajes que plantean y de las historias que ponen en discusión. También propone escuchar qué relatos quieren contar mujeres de sectores que pocas veces ocupan un lugar central en las representaciones, como quienes viven en las periferias o están privadas de la libertad.

Areli por su parte, entiende que una obra puede activar recuerdos y preguntas sobre la educación, las relaciones familiares y los patrones que se transmiten entre generaciones, el público puede construir una lectura desde su propio contexto y llevar esa reflexión al diálogo colectivo, aunque advierte que el arte no produce cambios por sí solo, cada persona debe asumir una responsabilidad frente a aquello que reconoce.

Las tres también apuntan a violencias que persisten en espacios cotidianos, María menciona las relaciones familiares y de pareja, los centros de trabajo y la violencia institucional que enfrentan las madres buscadoras y las familias de personas desaparecidas. Areli habla de las conductas aprendidas, las desigualdades laborales y las formas de violencia que se reproducen en los territorios. Irlanda pone atención en los propios espacios culturales, donde las relaciones de poder pueden cerrar oportunidades a quienes denuncian las prácticas que viven.

Sus experiencias muestran que llevar estas problemáticas al arte también implica revisar las condiciones en que se crea: quién toma las decisiones, quién cuenta las historias y qué voces permanecen fuera. Las obras pueden abrir conversaciones y preservar memorias, pero no deben cargar con la obligación de resolver aquello que corresponde atender a las instituciones y a la sociedad.

Crear, en estos casos, también significa disputar el silencio, decidir qué historias merecen permanecer y permitir que las mujeres narren sus experiencias desde sus propias perspectivas.